Velký Borek - Pšovka B 2:0 (2:0)

Jiří Vavřina, předseda a zaskakující trenér SK Slavia: Většina hráčů nastupovala po nemoci, kvůli které jsme odkládali předešlý zápas. Nebyli jsme všichni ještě úplně fit a někteří nastupovali se sebezapřením, nicméně sestava téměř kompletní. V oboustranně docela běhavém zápase jsme si vytvořili šance. Ze začátku jsme některé neproměnili, ale pak jsme šli do vedení a ve 44. minutě po centru z rohu dali na 2:0. Ve druhém poločase bylo znát, že nám trochu ubývaly fyzické síly z tréninkového výpadku. Hosté nás trochu přehrávali, ale soupeře jsme do žádných tutovek nepustili. V závěru to od nás bylo spíše na udržení, než o nějaké kráse. Kluci to ale takticky zvládli. Jako vždy s Pšovkou to bylo bojovné a zajímavé utkání, o málo gólech. Rozhodovaly chyby a možná i skutečnost, že v bráně Pšovky musel být pětapadesátiletý Honza Netolický.

Jan Netolický, vedoucí a brankář Pšovky: Po zápase s Řepínem jsme nastoupili v celkem kompletní sestavě, kdy nám pomohli náhradníci z A-mužstva a z hráčů béčka chyběl pouze Cemper a zraněný brankář Jenč. Zápas jsme začali aktivně a měli jsme několik náznaků šancí, které jsme stejně jako v minulých zápasech nevyužili. Domácí hrozili hlavně z rychlých protiútoků a standardních situací. Ve 31. minutě jeden takový útok využili po moji chybě, kdy jsem neudržel balon v ruce, vypadl mi a domácí jej doklepli do brány. Před přestávkou přidali ještě jednu branku. Ve druhém poločase jsme měli opět několik pološancí, ale nevyužili jsme je. Domácí měli několik střel a rohů hlavně ke konci utkání, kdy jsme obranu otevřeli a snažili se o zkorigování výsledku, ale žádnou branku už nepřidali. Musím kluky pochválit, že bojovali a snažili se s výsledkem něco udělat až do poslední minuty.

Ke startu v brance: Jedině místo brankáře zůstalo neobsazené, protože ani jeden dorostenecký brankář nemohl, a tak jsem musel do brány já. Musím říct, že kluci se mi snažili pomoc příkladným bráněním. S tím, že ještě nastoupím na celý zápas do branky, jsem v mých letech již nepočítal, ale musel jsem dnes a v minulém kole doma, kdy byl také nedostatek brankářů. Jinak občas vlezu do branky při tréninku A-mužstva, ale zápas je přece jen něco jiného.

