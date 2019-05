Co zápas v novém působišti, to nejméně jeden gól. Ex-neratovický Andrej Ďurinda jich v předešlých sedmi kolech stihl v tišickém dresu deset. V taháku uplynulého víkendu ale další nepřidal. Během dvaceti minut, které strávil na hřišti ve Velkém Borku, zaznamenal jen žlutou kartu.

Podle spoluhráčů tak brzy střídal z obavy před druhou, což dávali do souvislosti s postavou hlavního rozhodčího zápasu. Tím byl Michal Hamšík, hráč Horních Počapel, s nimiž Tišice odehrály týden předtím nevraživou řež o dvou červených.

„Jsme na okresní úrovni, kde se všichni znají a všichni někde hrají. Nevidím důvod, proč by nemohl pískat stejnou soutěž. Rozhodčích je na okrese málo a myslím, že by byla velká škoda tak zkušeného rozhodčího nenasazovat do okresního přeboru,“ reagoval na dotaz Mělnického deníku, zda přece jen nešlo o poněkud nešťastnou delegaci šéf okresních rozhodčích Milan Matějček, podle kterého sudí Hamšík hostům „nic neudělal“.

Kromě tišického vyšel v utkání střelecky naprázdno i domácí útok, kterému se stejná mrzutost přihodila podruhé v řadě. „Vyhořeli jsme na neproměňování šancí, kterých jsme měli čtyři pět tutových. Trochu se s tím teď trápíme,“ litoval po utkání trenér Slavie Zbyněk Štrupl, který byl s ohledem na pověst, jaká soupeře předcházela, rád i za vítězství v penaltách. „Chybělo nám možná trochu té fotbalovosti, ale kluci nechali na hřišti všechno. Gólman Tišic Schneider chytal velice dobře a byl pro nás asi největší překážkou.“

Na hostující lavičce kvůli dlouho dopředu plánované dovolené chyběl Josef Miler, který trénuje zároveň borecký dorost. Zastoupil ho asistent Jiří Svoboda: „První poločas byl vyrovnaný a individuálně jeden na jednoho lepší. Borek nedokázal využít brejky. Musím pochválit naši obranu a gólmana, který nás podržel, Laudu, Prejzka a poděkovat dorostencům za jejich výkon, zvlášť Adámka. Vepředu jsme se až na pár rohů neprosadili. V závěru byl Borek lepší, ale selhal v koncovce,“ hodnotil duel a vyjádřil se i ke stažení Ďurindy. „V patnácté minutě mu dal rozhodčí žlutou za nic a řekl, že stejně nedohraje a my nevyhrajeme. Přišel za mnou a nechal se vystřídat. Děkuji, že zachoval chladnou hlavu. Pan Hamšík je pro mě zklamáním, i když pak pískal normálně a nepoškodil nás.“

O pohled jsme pochopitelně požádali také rozhodčího Hamšíka: „Nikdy jsem neřekl, že Tišice nevyhraji, nikdy bych se nesnížil na úroveň pana Ďurindy. Řekl jsem mu na hřišti pouze to, že pokud bude pokračovat v provokacích, tak nemusí dohrát. On si to zřejmě přebral tak, že nehodlá v ničem ustupovat a sám požádal o vystřídání,“ hájil se.

Mírná ztráta Slavie po týdnu znovu vylepšila náskok Kralup. Lídr uchopil zápas v Kostelci hned v první minutě, kdy nastřílenou sedmičku načal kapitán David Hemr mladší. Záblesk naděje po kontaktním gólu téměř okamžitě hasilo útočné duo Menčl – Mráz, které nasypalo soupeři pět gólů.

Střelcem kola se ovšem stal počapelský Milan Hanuš. Dvaatřicetiletý borec, který v předešlých osmnácti startech skóroval pouze jednou, zařídil kompletně sám výhru 4:0 nad Hořínem. Podle spoluhráčů na něm byla znát natěšenost, že po nějakém čase opět naskočil v základní sestavě a navíc rovnou v útoku. Kromě jeho příspěvků bylo jedním z klíčových momentů vyloučení Landsmana těsně před poločasem za strčení do soupeře. Hosté v té chvíli ztráceli jediný gól.

Pouze s bodem se ze sváteční předehrávky v Zárybech vracely třetí Všestudy. Na hřišti posledního prohrávaly v poločase dokonce dvoubrankovým rozdílem. Rezerva nebyla jediná, kdo se dočkal první jarní výhry.

Rovnou pro tříbodovou injekci si do Dolních Beřkovic zajelo Mšeno. Úspěch hostů se v zápase o „šest“ bodů zrodil v závěrečných minutách a vykoupen byl dvěma ztrátami. Vedle vyloučeného hráče na každé straně nedohrál ani Wasyliw. Čtrnáctigólový nejlepší střelec mužstva musel s vykloubeným ramenem do nemocnice. „Naše hra nebyla moc pohledná, ale domácí jsme nepustili do šance, sami jsme si jich vytvořili minimálně pět. Z tohoto pohledu je naše výhra zasloužená,“ hodnotil zápas kormidelník vítězů Jiří Guttenberg.

Rezerva Libiše načala dvojboj s Beřkovicemi penaltovou výhrou u Horních. Tamnímu Slovanu sice patřil úvodní poločas, prosadil se ovšem až ve druhém, kdy už svůj výkon zvedl i dorostenci znovu okysličený tým kohoutů. Vyrovnání tak na sebe nenechalo dlouho čekat. Další góly přinesl až rozstřel.

Po třech výhrách vyšly naprázdno Kly. Na Pšovce se sice po lepším nástupu domácích dostaly v závěru poločasu zpátky do hry kontaktní brankou a dalšími nebezpečnými akcemi. V úvodu druhého je ale znovu srazila penalta po podražení Šmída. On sám se nedávným spoluhráčům pomstil gólem na 4:1.

Kostelec – Kralupy 1901 2:7 (1:4)

Branky: 11. Doubek, 77. Šťastný – 16., 28. a 89. Menčl, 46. a 71. z pen. Mráz, 1. Hemr, 6. Knoflíček. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 2:2. Diváci: 85.

H. Beřkovice – Libiš B 1:2 np (0:0)

Branky: 64. L. Polák – 67. Novotný. Rozhodčí: Hamšík. ŽK: 4:2. Diváci: 30.

D. Beřkovice – Mšeno 0:2 (0:0)

Branky: 86. Valenta, 88. Zajíc. Rozh.: Hampl. ŽK: 2:3. ČK: 67. Batovec – 75. Tyle. Diváci: 41.

H. Počaply – Hořín 4:0 (1:0)

Branky: 35., 58., 64. z pen. a 75. Hanuš. Rozhodčí: Mižič. ŽK: 1:3. ČK: 42. P. Landsman (Hoř.). Diváci: 40.

V. Borek – Tišice 1:0 np

Rozhodčí: Hamšík. ŽK: 3:5. Diváci: 120.

Pšovka B – Kly 5:1 (2:1)

Branky: 14. L. Krejčík, 31. Martínek, 52. Šimandl z pen., 70. Šmíd, 76. Kühnel – 33. Kohout. Rozhodčí: Šulc. ŽK: 1:0. Diváci: 80.

Záryby B – Všestudy 3:2 np (2:0)

Branky: 17. Moravský, 42. J. Šťovíček – 62. Kympl, 84. Koudelka. Rozhodčí: Toráč. ŽK: 2:0. Diváci: 85.