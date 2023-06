Čečelice - Mšeno 4:1 (3:0)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: Z naší strany poměrně vydařené utkání. Oba týmy se musely vyrovnat s absencemi důležitých hráčů a nám se to podařilo lépe. Byli jsme pohyblivější i více na míči. Dařila se nám výstavba hry i koncovka, v obrané fázi jsme zásadně nechybovali. Soupeře jsme nepouštěli téměř vůbec do šancí a zápas jsme měli pod kontrolou. Jediná branka soupeře vznikla po naší nepřesné rozehrávce a nejstarší hráč hostí Jiří Guttenberg všem ukázal, jak se podobné situace mají řešit. S výkonem týmu jsem byl spokojený. Díky oběma soupeřům i rozhodčím to bylo poklidné a korektní utkání.

Jiří Guttenberg, hrající trenér Mšena: K zápasu jsme opět nastupovali v pozměněné sestavě a navíc pouze s jedním náhradníkem a se mnou v základní sestavě, protože nám ze sestavy z minulého týdne vypadli hned čtyři hráči. V úvodu jsme s domácími stačili držet krok a dokonce jsme si vypracovali první šanci, když Stejskal parádně zatáhl míč a předkládal před prázdnou branku Ščasnému. Bohužel obětavý zákrok domácího obránce nám sebral gólovou radost. Pak už se začali prosazovat domácí, kteří měli mnohem lepší pohyb než my. Náš přístup v obranné činnosti byl navíc dost laxní a nechávali jsme domácím hráčům až příliš mnoho prostoru. Za to jsme byli potrestáni třemi brankami do poločasu. O přestávce jsme si řekli, že musíme zlepšit přístup a nasazení. To jsme splnili, přesto se domácí po chybě v naší rozehrávce prosadili počtvrté. Ale po chvíli chybovali i domácí, čehož využil nejstarší hráč na hřišti a chytrým lobem překonal domácího gólmana. Do konce zápasu už se výsledek nezměnil. Domácím zneškodnil dvě tutové šance Miler. Když jsme se dostali k brance domácích, tak jsme situace řešili špatně. Zápas rozhodl první poločas, ve kterém jsme měli špatný přístup. Domácí vyhráli zaslouženě, ale myslím, že bylo v našich silách je potrápit víc.