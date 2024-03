Vysokou máte na jaře doma. Bude to váš hlavní soupeř? Je tam několik týmů s ambicemi jít nahoru – Byšice, Čečelice. Uvidíme po třech či čtyřech kolech, jak na tom budeme a jestli na to vůbec budeme mít.

Na podzim jste měli jen dvě porážky. Mrzela více ta závěrečná u druhé Vysoké nebo první v Zálezlicích, které hrají na chvostu? Mrzely mě obě, ale prohra s týmem na chvostu tabulky ukázala naši slabinu. Už se nám to stalo, že jsme podcenili zápas na posledním a dopadlo to špatně. Ve Vysoké to byl specifický zápas, hlavně kvůli špatnému počasí a především pak rozhodčímu, který zápas vůbec nezvládl. Dostali jsme dvě červené karty a zápas nezvládli.

S jakými vyhlídkami jde první tým tabulky do jara? Chceme to dotáhnout do konce, ale uvidíme, jak se nám to povede. Příprava byla jako všude – někteří hráči chyběli, kvůli horám, nemocem nebo zraněním. Kádr zůstává přibližně stejný. Nikoho nového nemáme, takže se budeme snažit odehrát jaro s tím, co máme.

Na podzim jste nehráli s Jakubem Pajkrtem, který byl do té doby klíčovým hráčem. Jak jste zvládli zacelit takovou ztrátu?

Jakub měl problémy s kolenem, trvalo to dlouho a nenašel v sobě sílu začít znovu, tak skončil s fotbalem. Museli jsme se bez něj obejít. Ale šlo to.

Nyní se budete muset pro změnu vypořádat s odchodem Michala Bangy do Kojetic. Poměrně nečekaný přestup…

Je to kluk, který to má v sobě, ale musel by se fotbalu trochu věnovat. Aby chodil hrát a netrénoval, to nejde. Pustili jsme ho tenkrát do dorostu do Neratovic, byl tam půlroku a prakticky je zachránil. Bylo domluvené, že ho vezmou do áčka. Ale po pár trénincích přestal chodit a poslali ho zpátky. S takovým přístupem nemá fotbalista pro trenéra a mančaft cenu. Jeho odchod je pro nás oslabení, je to pro nás o nějakých sedmnáct gólů méně, ale co s ním, když netrénuje. Musíme to nahradit jinak.

Konkrétně?

Možná budeme hrát tak, aby nám stačilo vyhrát třeba jen 1:0.

Jaký je váš trenérský rukopis?

Říkám hráčům, aby hráli tak, aby to vzadu bylo na nulu a dopředu se vždy něco povede. Nejsme tým, který by se soustředil jen na obranu, nebo měl hru postavenou jen na útočení za každou cenu. Řídí se to i podle soupeřů. Nejde hrát proti druhému stejně jako dvanáctému.

Bilance pouhých jedenácti gólů obdržených ve třinácti zápasech vás musí těšit…

Kopal jsem beka a kladu důraz spíše na bránění, aby celé mužstvo směrem dozadu odevzdalo, co má. A dopředu být trpěliví a počkat si. Šance přijde v každém zápase, stačí proměnit jednu a vyhrát třeba 1:0.

I když je to hodně předčasné, vzali byste postup do B třídy, pokud by to vyšlo?

Chtěl bych vyhrát soutěž, ale rozhodnutí o postupu je na vedení. Pokud bychom postoupili, museli bychom každopádně posílit kádr, protože soutěž v B třídě je trochu o něčem jiném.