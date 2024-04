Na nové adrese tuto porci zvládl hned zkraje. Vhodná konstelace nastala v prvním jarním kole. „V sobotu hráli na Slovácku a v neděli měl volno. Byla to tajná dohoda mezi námi, která se nakonec povedla. Překvapení byli diváci, soupeř i někteří spoluhráči. Nebylo to plánované, ale když měl chuť a chtěl přijít, tak proč ne. Bylo to příjemné zpestření pro nás a věřím, že i pro něj,“ neskrýval radost Vladimír Vymětalík.

„Jsme v průběžném kontaktu. Napadlo mě, že by se mohl někdy přijít proběhnout. Slovo dalo slovo a nakonec jsme se dohodli,“ říká Vladimír Vymětalík. Právě jedna z duší současného Dynama, hráč béčka a trenér mládeže, v lednu zařídila přestup osmačtyřicetiletého kouče z kralupského FK 1901. Tam se mimochodem za šest let od přechodu z nedalekých Chvatěrub dostal do statistik mistrovské soutěže pouze jedinkrát.

Béčko poskládané před aktuální sezonou především ze zkušenějších borců se na Dynamu stará jako hlavní o fotbalovou zábavu. Áčko se totiž k další A-třídní sezoně přesunulo do Klíčan, bez jejichž pomoci by už sestavu pro kraj dohromady nedalo. Jak ukázal i nedělní zápas, litovat v rodišti hudebního génia Dvořáka nemusí.

Podle Vladimíra Vymětalíka start slavného trenéra přesně zapadá do strategie béčka – bavit se fotbalem. „Není to tak, že by hrál každý zápas. Děláme to pro radost, protože nás to baví a máme rádi fotbal. Nejde o nějaký velký přestup století. Bude hrát, když to všechno do sebe zapadne. On dlouho nehrál, takže to bylo hezké, když se to povedlo. Atmosféra byla skvělá, přišlo přes sto lidí a pro všechny to byl milý bonus a překvapení. Navíc skóroval,“ rozpovídal se Vladimír Vymětalík.

Jindřich Trpišovský nastoupil na závěrečnou půlhodinku a stihl dokonce i gól. Právě oslavný rituál po předposlední trefě zápasu přinesl i jeden vtipný moment. Trenér Slavie si plácnul s kapitánem Michalem Žambůrkem, jehož levačku zdobí při zápasech rudá páska se sparťanským znakem. A pochopitelně ne náhodou. „Náš kapitán je velký sparťan,“ potvrdil s úsměvem Vladimír Vymětalík.

Na hřišti jde tradiční rivalita přívrženců pražských „S“, dělící i kabinu Dynama, stranou. Domácí hráči si zápas do jednoho užili. Po dvanácté výhře z dvanácti možných pěli chválu nejen na přihrávky, které jim hráč s na přání vyrobeným dresem číslo 27 (únorový den narození J. T.) servíroval z pozice podhrotového hráče. „Je to bezvadný člověk, velice otevřený. Bylo to příjemné na hřišti i v kabině. Přišel jako by nic, čau kluci jdeme na to. Navíc to má opravdu v noze, včetně skvělého fotbalového vidění,“ líčil Vladimír Vymětalík.

Na oplátku kromě poděkování za pozvání dynamovci pro změnu slyšeli, že mají skvělý tým. Taková pochvala musí těšit víc než patnáct branek v síti soupeře…

PODÍVEJTE SE: Takto Jindřich Trpišovský na jaře 2013 ještě coby hráč Vltavanu Chvatěruby otevřel skóre utkání III. třídy v Chlumíně: