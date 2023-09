Tišice - Kostelec 2:5 (1:3)

Martin Zeman, kapitán Tišic: Věděli jsme, co nás čeká – mladé běhavé mužstvo, což se taky potvrdilo. Devadesát minut běhají a k tomu si ještě dokážou přihrát. Porazili nás zaslouženě.

Jaroslav Novák, vedoucí Kostelce: K utkání do Tišic jsme odjížděli s respektem, protože se jedná o sousední derby a taková utkání jsou vždy výjimečná. K zápasu jsme nastoupili s odhodláním zvítězit a hned od začátku jsme domácí přehrávali. Už ve druhé minutě se Banga prosadil po levé straně a minul branku. V 11. minutě vykopával obránce už překonaného gólmana z brankové čáry. Gólu jsme se ale přece jen dočkali v 16. minutě - po pěkné střele Tomana. Kolem 20. minuty domácí trochu hru vyrovnali. Nám se ale vydařila akce ve 30. minutě, kdy Dvořák unikl po pravé straně a přihrál míč do pokutového území na volného Nováka, který byl faulovaný a sudí nařídil pokutový kop. Ten Banga bezpečně proměnil - 0:2. Krátce před poločasem po ojedinělém útoku a zmatku v naší obraně domácí snížili. Nám se ale z protiútoku podařilo dát Tomášem Novákem domácím gól do šatny a v poločase jsme vedli 3:1. Do druhé půle jsme nastupovali s tím, abychom nedovolili soupeři dát kontaktní gól. To nám vyšlo znamenitě a dvěma góly Tomáše Nováka a Bangy jsme ve 49. minutě vedli 5:1 a o zápase bylo rozhodnuto. Domácí ještě penaltou snížili na konečných 2:5. Utkání mělo dobrou úroveň, pouze někteří hráči domácího mužstva, podle mého názoru, kteří jsou a nebo byli opravdu pány fotbalisty, nedokázali unést porážku. Ale to už k takovým derby asi patří.