Velký Borek - Dolní Beřkovice 1:1 (0:0)

Luboš Randák, vedoucí Velkého Borku: Vlastně ani nevím, jestli je co hodnotit… Na rozdíl od zápasu v Obříství, kde se hrál z obou stran pohledný fotbal, zápasu s Čečelicemi, kdy jsme v dezolátní sestavě aspoň bojovali, tak tentokrát to bylo čiré trápení fanoušků, kteří dorazili. Kdyby to bylo možné, za včerejší výkon obou týmů by bylo nejlepší nepřidělovat žádné body. Jediný, kdo si zaslouží pochvalu, je trojice rozhodčích, která zápas odřídila s přehledem, a hlavní se nebál vytáhnout dvě červené karty, které si oba hříšníci za své sprosťárny zasloužili. Prvních dvacet minut jsme jakžtakž kombinovali, bohužel bez koncovky, pak jsme se přizpůsobili hře hostů a byl z toho poločas 0:0. Ve druhé půli ze snad jediné pološance Beřkovic jsme inkasovali a nastalo opět marné dobývání branky hostů. Nakonec vyrovnal Šejnoha, a místo abychom soupeře dorazili, tak jsme se pustili do vymýšlení tak nesmyslných řešení, že i náš trenér jinak hodně prožívající každý zápas jen nevěřícně koukal. Víc není třeba psát, kdo byl přítomen, viděl to na vlastní oči.

Jaroslav Kmoch, hráč Dolních Beřkovic: Borek měl hodně šancí, ale většinou netrefil vůbec bránu, nebo to náš gólman v pohodě chytl. Ve druhé půli jsme šli do deseti po červené. Z ojedinělé šance jsme se dostali do vedení a poté jsme se snažili to udržet, ale přišlo zasloužené vyrovnání. Moc krásy tam nebylo, ale bod je bod.