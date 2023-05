/OKRESNÍ FOTBAL/ Pouze tři dny se z náskoku na čele tabulky okresního přeboru těšili fotbalisté Vysoké. Uplynulý hrací víkend soutěží na Mělnicku přinesl i řadu dalších událostí.

Fotbalisté Labského Kostelci po remíze v dohrávce s Horními Beřkovicemi obrali stejným výsledkem i Vysokou. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Čerstvý lídr nejvyšší okresní soutěže si v souboji na jaře neporažených týmů připsal remízou v Kostelci první ztrátu odvetné části. Obříství se tak výhrou ve Mšeně srovnalo s Vysokou na stejnou bodovou úroveň.

Domácí Mšeno muselo v utkání řešit pozici brankáře za distancovaného Milera (6 SU) a mezi tři tyče se tak postavil zraněný střelec Veselý. Navzdory gólu inkasovanému hned z prvního útoku pak s týmem sahal po zisku. Obříství ale dokázalo na vyrovnání nedlouho před koncem ještě zareagovat.

Připomeňte si středeční dohrávku Kostelce s Horními Beřkovicemi (1:1):

Ve třetí třídě zaujalo nedohrané derby přes Labe mezi Liběchovem a Horními Počaply. Hosté nastoupili v deseti. Během prvního poločasu se jim zranili dva hráči, o půli jejich vedoucí nahlásil další dva a v šesti na jedné straně se podle pravidel pokračovat nedalo.

Hráči během hry ubývali také v duelu Ovčár a Hořína. Důvod byl poněkud jiný. Zatímco hostující brankář Černý viděl brzy červenou za zmaření šance, domácí střelec dvou gólů Tikovský vzal soupeře do kravaty. Emoce nezvládl ani brankář Mlékojed Željazkov, který po těsné porážce na béčku kralupského FK 1901 viděl červenou kartu za napadení jednoho z diváků.

Stávka v třetiligovém klubu, k utkání dorazil jen jeho šéf. Nařčení hráčů odmítá

Ve čtvrté třídě nastoupilo béčko Dolan jen v devíti, v Ledčicích se tak na domácí straně zapsala do listiny střelců nadpoloviční většina sestavy a padla desítka.

V Nové Vsi se podruhé během necelého roku strachovali o zkušeného útočníka Pavla Mráze. Toho postihla na hřišti srdeční slabost. Stejně jako během přípravného utkání loni v létě tak zamířil ze hřiště rovnou do nemocnice, byť tentokrát ne za tak dramatických okolností.

Houška vystřelil další výhru, menší vltavské derby rozhodla penalta

„Asi minutu dvě jsem o sobě nevěděl. Říkali, že jsem byl hodně přetažený. Jsem na pozorování, v úterý by mě měli pustit. Doufám, že bude všechno ok. Ale řekl jsem, že už doopravdy končím,“ vzkázal z nemocnice čtyřiapadesátiletý fotbalový nezmar.

Podle informací z domácího tábora se hráč mimo dění zničehonic octil na trávníku. „Kopal se proti nám roh, takže jsme to ani neviděli. Najednou se to semlelo a složil se na polovině hřiště. Byla to chvilka, ale připadá vám to hrozně dlouho," popsal dramatické okamžiky kapitán Nové Vsi Jiří Vokoun. Podle jeho slov nakonec nebylo třeba ani defibrilátoru, který mají od minulé zkušenosti ve výbavě, a hráč "naskočil" sám. „Pozdravoval nás už i videem. Snad bude v pořádku," věří Jiří Vokoun.

Strach o zkušeného střelce. Zdraví snad bude sloužit dál, věří po kolapsu Mráz

Vážné zranění pravé nohy nebuželského Davida Hloma ukončilo o deset minut dříve nedělní utkání s Romou Mělník. Také do Nebužel tak byla volána rychlá záchranná služba. Na tom, že se už nebude pokračovat, se pak dohodli kapitáni obou mužstev.

Sportfotbal okresní přebor

22. kolo: Vojkovice - Horní Beřkovice 2:6 (9. Uhliar, 79. Jonák - 15., 34. a 42. Slavíček, 28. M. Polák, 41. Hladík, 77. Hyka), Čečelice - Libiš B 3:1 (7. Douděra, 48. Bruner, 90+1. Kolínský - 60. Svoboda), Kostelec - Vysoká 1:1 (39. Kokoška - 27. z pen. Rolenc), Mšeno - Obříství 1:2 (75. Šledr - 1. Franz, 81. Turek), Zálezlice - Vraňany 6:3 (6. a 95. Plicka, 15. a 27. Olma, 9. Vrtiška, 47. Hovorka - 60. Dyrynk, 66. M. Páko, 67. Švejcar), Velký Borek - Dolní Beřkovice 1:1 (74. Šejnoha - 66. Makarenko, ČK: 89. Šejnoha - 62. Štěpánek), Tišice - Pšovka B 3:1 (10. a 12. Vávra, 15. Babovák - 81. Bláha)

Rebel III. třída

22. kolo: Vehlovice - Řepín 2:7 (22. Bázler, 66. z pen. Procházka - 15. z pen. a 49. Sítař, 52. a 75. Kiceluk, 41. Kořínek, 63. Vrána, 88. Sparco), Cítov - Veltrusy 0:4 (16. Král, 43. Sop, 63. P. Jareš, 79. Zajac, ČK: 63. P. Jareš – Vel.), Liběchov - Horní Počaply nedohráno, utkání skončilo v poločase za stavu 3:0 (3. Hángoc, 32. Chromý, 42. Mráz) pro nedostatečný počet hráčů hostí, Ovčáry - Hořín 3:1 (43. a 69. Tikovský, 37. Šulc - 16. Nouzák, ČK: 88. Tikovský – 17. Černý), EMĚ Mělník – Kly 4:0 (27., 39. a 60. Matucha, 47. Slepička), Dolany - Lobkovice 2:3 (21. Svoboda, 28. Šenkýř - 1., 40. z pen. a 57. Šmejkal), Kralupy 1901 B – Mlékojedy 2:1 (54. vl. Tasoulas, 63. z pen. Glogas - 68. Matucha, ČK: 90.+ I. Željazkov - Ml.).

Smrtící standardky a do poločasu hotovo. Neratovice přehrály Štětí

IV. třída mužů - skupina A

22. kolo: Velký Borek B - Lobkovice B 7:3 (20. a 82. Rus, 11. Frič, 35. M. Nesládek, 47. Černý, 78. T. Nesládek, 88. Černý - 34. a 72. z pen. Šmejkal, 42. Pasovský), Střezivojice - Lužec B 2:5 (38. J. Štamfest, 59. M. Skopka - 13. Prislupský, 16. Peroutka, 35. Bodiš, 44. Sušír, 83. P. Pešta), Nebužely - Roma Mělník 1:2 (35. Havlík - 42. a 44. J. Balog), Mšeno B - Obříství B 3:1 (88. z pen. a 90. Heptner, 43. Klouda - 80. z pen. Jindřich), Kly B - Byšice B 5:2 (12. a 22. Lednei, 15. Březina, 84. Pilc, 87. Rynda - 10. Vlach, 58. Šteiner), Spomyšl - Dřísy 2:3 (12. Vedlík, 55. Netolický - 24. a 35. Král, 27. Bednář), Všetaty/Čečelice - Tuhaň 1:5 (23. Enökl - 37. Lerch, 46. Horký, 71. Katrenčík, 72. D. Šelemberk, 75. Douša)

IV. třída mužů - skupina B

24. kolo: Sazená - Hostín 4:4 (25. a 57. A. Knoflíček, 51. a 87. Rous - 27. a 57. Frank, 15. Nejedlý, 46. Pán, ČK: 90. P. Knoflíček – Saz.), Ledčice - Dolany B 10:0 (23. a 60. Marek, 6. a 57. Fafejta, 10. A. Hudeček, 47. J. Hudeček, 15. Sršeň, 18. O. Došek, 33. Král, 44. Černý), Nová Ves - Dřínov 3:1 (40. z pen. Vít, 62. Jandus, 78. Kratochvíl - 25. Fröhlich), PTZ Nelahozeves - Tursko 1:2 (77. Pešta - 44. Zerzán, 56. Majer), Chlumín/Tuhaň - Chvatěruby 0:2 (63. M. Lemon, 84. Novák, ČK: 54. Nguyen – Chv.), Jeviněves – Uhy 3:0 (42. a 90. Kokšal, 8. Bodnarčuk), Úžice – Postřižín 1:4 (14. Šaly - 54. a 62. Jerečič, 66. Horňák, 90. Majer, ČK: 80. Kovařík - Postř.)