„Hlasovali jsme a většina byla proti. Na vyšší soutěž nemáme hráče, ani možnost, že by nějací přišli, nebo jsme mužstvo doplnili z mládeže,“ shrnul zástupce Střezivojic Petr Jírec po středečním aktivu OFS, proč klub poslal znovu jen přihlášku do nejnižší třídy.

Prvotní nadšení z toho, že by se uprostřed kokořínských lesů znovu mohla hrát vyšší třída, prý brzy vystřídalo reálné zhodnocení situace. „Na zápasy se nám schází třináct čtrnáct hráčů, což je do třetí třídy hrozně málo,“ uvedl Jírec, před jehož týmem navíc stojí velká šance na zapakování postupu.

Pro další ročník totiž zástupci oddílů odhlasovali návrat třetí třídy ke dvěma skupinám a tedy i její rozšíření ze čtrnácti na čtyřiadvacet účastníků. „Je to možné, ale už by to neměla být tak náročná soutěž. Navíc do té doby máme čas tým doplnit třeba i mládeží, která vyrůstá,“ vidí pozdější postup už jako daleko reálnější.

To v Mlékojedech jsou rádi i za ten, který jim spadl do klína poté, co ve skupině skončily na druhém místě. Dlouholetý šéf Startu Josef Frajbiš se těší, že kvalitnější soutěž přiláká v nedělním dopoledni na hřiště ještě početnější divácké návštěvy.

„Kádr na to stoprocentně máme, akorát hráči musí chodit, to je nejdůležitější. Uvidíme, jak dopadnou jednání ohledně posil. Potřebujeme je hlavně všechny přesvědčit, aby chodili i trénovat,“ vyhlíží náročnější soutěž předseda Startu, který tradičně spoléhá hlavně na bývalé hráče sousedních Neratovic.

O posun výš se prý u Labe, kde pamatují okresní přebor, snažili i v minulých třech sezonách po pádu do úplného pralesa. „Před covidem jsme se nesešli a prohráli jsme si doma postup sami,“ připomněl vyřazení v semifinále tehdejší nadstavbové části. „Teď by to snad mělo být lepší a věřím, že budou chodit fanouškové tak jako u nás chodili vždycky,“ uzavřel.

