Nejen Vysoká, ale také její sousedé z Liběchova se pro nadcházející fotbalovou sezonu rozhodli pro dobrovolný ústup ze soutěže, kterou hráli loni na podzim. Přihlášku do nejnižší třídy podal i jeden nový tým.

Fotbalový klub SK Roma se vrací na scénu okresních soutěží na Mělnicku. | Foto: Luboš Kurzweil

Jak už Mělnický deník informoval, rozhodli se ve Vysoké postavit do nového soutěžního ročníku pouze jeden tým dospělých, a to do okresního přeboru.