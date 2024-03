Libiš B - Dolní Beřkovice 8:1 (5:0)

Ondřej Eisner, hrající trenér Libiše B: Důležitý vstup do jarní části sezony v podobě vysoké výhry nad oslabenými Dolními Beřkovicemi, které nastoupily bez dřívějších tří opor a na jejich hře to bylo znát. Důležitá výhra to je i z pohledu tabulky, protože se nám podařilo odskočit od ostatních týmů pod námi, které na úvod jara prohrály. Beřkovice jsme přehráli bez problémů, dali několik pěkných gólů, ale hlavně jsme o výhře rozhodli brzy a nedělali jsme z toho zbytečně drama, jako to umíme, když neproměňujeme šance. Jediné negativum zápasu je další zraněný, když Radek Pilař musel střídat už v prvním poločase. V dalším kole na Řepíně to bude určitě úplně jiný a náročnější zápas.