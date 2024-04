Libiš B - Velký Borek 3:6 (2:2)

Ondřej Eisner, trenér Libiše B: Hrát pouze třicet minut nestačí. Stejně jako dodržovat jednoduché věci směrem do obrany. Bez ohledu na to, jaká je to soutěž, s jakým mužstvem, kdo trénuje a jestli to je nebo není obránce od dětství. Nechat si dát gól po autu skoro na půlce, kdy téměř celé mužstvo přestalo hrát, to byl vrchol. Tým, jakým je Borek, potrestá každou chybu, zaváhání a nekoncentrovanost. A my byli koncentrování jen první část zápasu, to je málo.

Luboš Randák, vedoucí Velkého Borku: Za velkého vedra jsme zavítali na hřiště Libiše, která nás na podzim porazila, a tak bylo co oplácet. V kabině rezonovala myšlenka hlavně nic nepodcenit a od začátku hrát soustředěně. Ovšem jako tradičně, jakmile hrajeme proti soupeři, který je v tabulce níž, myslíme si, že se vítězství urodí samo. Takže v 25. minutě jsme prohrávali 0:2, domácí pohybliví a jejich náběhy za obranu nám dělaly neskutečné problémy. Navíc jsme zase vzadu chtěli hrát fotbal a vymýšleli věci, nad kterými zůstával zdravý rozum stát. Až po důrazné domluvě od trenéra se naše hra zjednodušila, přišlo snížení Tomášem Nesládkem a do přestávky bylo po proměněné penaltě Péťou Šejnohou vyrovnáno. Ve druhé půli jako by soupeři docházely síly, a tak se postupně trefili Mirek Mihalík, Tomáš Krajník a Filip Lamač. Za stavu 2:5 domácí z penalty snížili. Na konečných 3:6 po bratrské spolupráci dával Domča Procházka. Pro nás hodně důležité vítězství, dotáhli jsme se do horní poloviny tabulky. Před domácími klobouk dolů, hodně mladé mužstvo dokud mohlo, hrálo velmi hezký fotbal.