„Máme dvě kýty, plnou udírnu, piva je dost,“ přiblížil na výsost šťastný Jan Ulrych, dlouholetá dobrá duše zálezlicekého fotbalu a jeden z hlavních činovníků oddílu.

„Pro Zálezlice je to historický postup. Hráli jsme tu dlouhá léta třetí třídu, pak jsme sestoupili, spadli na dno, úplně do bahna. Kolikrát jsme hráli i v sedmi lidech, jen aby nás nevyloučili. Měli jsme vizi klub stabilizovat - nejdříve hráči, kteří tam sice neměli co dělat, ale byli ochotní na hřiště vlézt. S tím jsme se odpíchli, postupně se začali vyměňovat za jiné a došlo to až sem,“ popsal Jan Ulrych cestu vzhůru, kterou u Vltavy v posledních letech úspěšně realizovali.

