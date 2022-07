Právě takovou představu měl předseda Vltavanu Chvatěruby Kamil Gruncl, který s návrhem přišel. „Máme ve čtvrté třídě nyní patnáct týmů. Pravidelně se stává, že vrchních čtyři pět týmů se oddělí a dávají zbylým osm, deset, ale i patnáct gólů. Pro týmy, které tolik dostávají, ani pro ty, co dávají, to nemá smysl,“ objasnil šéf Vltavanu záměr, který se nakonec setkal s většinovým pochopením přítomných delegátů. Jejich účast byla v zasedací místnosti Městského úřadu Mělník mimochodem nad očekávání početná. Ti opozdilí ani nenašli místo k sezení.

Libiš ladí tým pro staronovou soutěž, o kádru napoví dvojitá zápasová porce

Ale zpět ke staronovému systému soutěží. Podle Gruncla je vršek tabulky čtvrté třídy kvalitativně srovnatelný se současnou třetí třídou. „Nestalo se za poslední tři čtyři roky, že když někdo spadnul z třetí třídy, aby znovu hned postoupil zpět,“ argumentoval.

Připomněl zároveň, že změnu se snažil iniciovat ještě před covidem před třemi čtyřmi lety. „Nesetkalo se to s tak kladným přístupem. Jsem rád. Podle mě se soutěže zkvalitní. Jak tu i zaznělo, někteří zástupci ze spodní části tabulky budou rádi, když budou hrát deset zápasů místo patnácti,“ dodal Kamil Gruncl, jehož klub patřil v posledních letech k adeptům na postup. Ten ale vždy některý ze soupeřů vyfoukl, opakovaně dokonce v baráži, která už se nyní nehraje.

Z tábora menšiny činovníků, kteří hlasovali proti, zaznělo, že pouze čtyři či pět domácích zápasů během jedné půlsezony je podle nich velmi nízký počet. Podle předsedy okresního svazu Slavoje Tichého dopadlo hlasování poměrně jednoznačně. „Hlasovalo 43 lidí, pro 25, 13 proti a pět se zdrželo.“

Sestupový a postupový klíč reorganizace bude uvedený v rozpisu soutěží na nadcházející soutěžní ročník.

Losovací aktiv odsouhlasil čísla klubů, mluvilo se také o dorostech

Sezona 2022/23 – čísla pro Bergerovy tabulky

SportFotbal Okresní přebor

1 Zálezlice (ne, úř.), 2 Čečelice (so, úř.), 3 Tišice (ne, úř.), 4 Vojkovice (so, úř.), 5 Dolní Beřkovice (so, -3 hod pře úř.), 6 Horní Beřkovice (so, úř.), 7 Pšovka B (ne, úř.), Libiš B (so, 14:30), 9 Vraňany (so, 3 hod před úř.), 10 Vysoká (so, úř., hř. Vehlovice - rekonstrukce domácího hřiště), 11 Obříství (so, úř.), 12 Mšeno (so, úř.), 13 Kostelec (so, úř.), 14 Velký Borek (ne, úř.)



Rebel III. třída

1 Liběchov (ne, 10:30), 2 Cítov (so, úř.), 3 Vehlovice (so, úř.), 4 Kralupy 1901 B (ne, úř.), 5 Lobkovice (so, úř.), 6 Mlékojedy (ne, 10:15), 7 Řepín (ne, úř.), 8 Veltrusy (so, úř.), 9. Horní Počaply (ne, 14:00), 10 Hořín (so, 10:15), 11 Kly (ne, úř.), 12. EMĚ Mělník (ne, úř.), 13 Ovčáry (so, úř.), 14 Dolany (ne, úř.)



IV. třída – skupina A

1 Střezivojice (so, úř.), 2 Všetaty/Čečelice (ne, úř, 3 zápasy hř. Čečelice - rekonstrukce domácího hřiště), 3 Spomyšl (ne, úř.), 4 Kly B (ne, úř.), 5 Lobkovice B (ne, úř.), 6 Byšice B (ne, úř.), 7 Dřísy (ne, úř.), 8 Tuhaň (so, úř.), 9 Lužec B (ne, úř.), 10 Roma Mělník (ne, úř.), 11 Obříství B (ne, 13:30), 12 Mšeno B (ne, úř.), 13 Nebužely (ne, úř.), 14 Velký Borek B (so, úř.)



IV. třída – skupina B

1 Nová Ves (so, úř.), 2 Ledčice (so, úř.), 3 Sazená (so, 10:15), 4 Jeviněves (ne, úř.), 5 Čechie Kralupy (ne, úř.), 6 Uhy (so, úř.), 7 Hostín (ne, úř.), 8 Dolany B (ne, úř.), 9 Dřínov (so, úř.), 10 Postřižín (so, úř.), 11 Tursko (ne, úř.), 12 Chvatěruby (so, úř.), 13 Chlumín (ne, 3 hod před úř.), 14. PTZ Nelahozeves (so, úř.), 15 Úžice (so, úř.), 16 volný los