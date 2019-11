Menší hřiště s podporou fanoušků bylo až dosud hlavní devízou čečelického návratu mezi okresní elitu. Proti Vojkovicím tomu po obratu nemělo být jinak. Jenže hosté se po dvou týdnech dokázali znovu dostat na své střelecké maximum v utkání. Ke druhému gólu pomohla šťastná symbióza u Heimrathových. Pavel nejmladší zamířil z lavičky, které vládl jeho děda (otec chytal), nezvykle do pole. A po příchodu na hřiště se okamžitě nachomýtl k vyrovnání.

„Byl potřeba nějaký impuls do zápasu, druhý poločas měly jasnou kontrolu nad zápasem Čečelice," objasnil šťastný střelec, který ve velkém fotbale nastoupil v poli po sedmi letech.

Oba týmy dohrávaly od 70. minuty v deseti. Na Linhartův skluz proti holeni Szena nemohla přijít jiná než červená odpověď v rukou rozhodčího. Navíc a za cenu druhé žluté už byla reakce faulovaného, který do protihráče strčil. V samém závěru to ještě s důrazem podruhé přehnal Josef Zeman. Mnohem více ale domácí mrzely neproměněné šance, po nichž následoval trest v podobě vítězné trefy hostí.

„Troufnu si tvrdit, že prohrál lepší tým, což se při fotbale samozřejmě děje, protože se hraje na góly,“ přičítal domácí Jiří Kábrt porážku především rozdílné produktivitě obou soupeřů. „Zápas jsme měli pod kontrolou, ale bohužel se nám nepodařilo odskočit o dvě branky. Soupeř z minima svých šancí dokázal dát tři góly. My jsme z více šancí dali jen dva a k tomu udělali i nějaké chyby vzadu. Pro nás nešťastné utkání. Pro hosty naopak.“

Pavel Heimrath nejmladší mluvil ve stejném duchu: „Tak to ale často bývá, že jeden tým hraje fotbal a druhý dává branky."

Do čela se tak znovu vrátil Velký Borek, kterému zápas s béčkem Záryb usnadnil jeden ze soupeřů. Radek Fabián se pustil do křížku s rozhodčím Stibůrkem a za projev nespokojenosti a následné zatleskání stihl dvě žluté v jedinou minutu. Jeho tým v té chvíli prohrával o dvě branky. V dlouhé přesilovce Slavia zvládla stejnou porci. Hosté snížovali z penalty na 3:1.

„I když hosté hráli brzy v deseti, tak byli v poli lepší, nám se nedařilo,“ mluvil o utrápeném vítězství trenér Borku Zbyněk Štrupl. „Ale za tři body jsem rád, zase jsme se přiblížili k záchraně.“

Na devatenáct bodů Čečelic se dotáhly další dva týmy. Mšeno v Horních Beřkovicích zkompletovalo vítězný hattrick. Domácí Slovan naopak za stejné období neuhrál ani bod. Podle průběhu utkání, v němž hosté vedli po půlhodině luxusním náskokem, nejspíš nejde o náhodou.

„Takhle jednoduché vítězství jsem v Beřkovicích ještě nezažil. Ač svému týmu věřím, čekal jsem tady mnohem tvrdší oříšek. Mimo asi deseti minut jsme byli po celý zápas jednoznačně lepší a bereme zaslouženě tři body,“ potvrdil i trenér Mšena Jiří Guttenberg.

Zpátky do hry o příčky, na které jsou mnohými pasovány, se vrátily Tišice. Odpuštění zbytku trestu se dočkal i starší z bratrů Ďurindových. Právě on načal gólově bohaté utkání s Horními Počaply, i když na jeho definitivní převážení na svou stranu si domácí museli počkat až do druhého poločasu.

Spokojenost zavládla také v Obříství a na Pšovce. Nováček od Labe zůstal doma stoprocentní (s jediným inkasovaným gólem) i po souboji s Všestudy. Jeho vedení po výhře 2:0 chválilo dobrý a bojovný výkon. „Kdybychom využili všech gólových šancí, skóre by vůči hostům nebylo moc milosrdné,“ uvedlo na klubovém webu. V souboji béček mělo to pšovecké o gól navrch nad libišským. „Vyrovnané utkání, kdy domácí měli větší štěstí. Remíza by tomu slušela mnohem lépe,“ měl jasno trenér poražených Blahoslav Urbanec.

Dolní Beřkovice – Kostelec 0:3 (0:0)

Branky: 77. a 89. Polyak, 58. T. Novák. Rozhodčí: Eder. ŽK: 2:1. Diváci: 20.

Čečelice – Vojkovice 2:3 (2:1)

Branky: 11. Černý, 40. Resl z pen. – 7. Jonák, 74. Heimrath ml., 90. Prachař. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 6:4. ČK: 70. Szen, 90. J. Zeman – 70. Linhart. Diváci: 70.

Obříství – Všestudy 2:0 (1:0)

Branky: 22. Tláskal, 49. Tichota. Rozhodčí: Toráč. Bez karet. Diváci: 33.

Horní Beřkovice – Mšeno 1:4 (0:3)

Branky: 60. Kurucz – 10. Zajíc, 23. Valenta, 32. Stejskal, 55. Šledr. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 1:1. Diváci: 35.

Tišice – H. Počaply 5:3 (2:2)

Branky: 12. A. Ďurinda, 38. Karlík, 46. Toman, 61. Prejzek, 64. L. Ďurinda – 17. a 90. z pen. Trubička, 12. Minář. Rozhodčí: Suchitra. ŽK: 3:4. Diváci: 95.

Pšovka B – Libiš B 2:1 (0:0)

Branky: 59. a 86. Šimandl – 84. Milner. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 2:3. Diváci: 50.

V. Borek – Záryby B 4:1 (3:0)

Branky: 28. Kováč, 29. Lamač, 42. Junek, 78. Mihalík – 57. V. Valentin z pen. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 1:3. ČK: 39. Fabián (Z.). Diváci: 100.

1. V. Borek 11 6 1 1 3 25:16 21

2. Čečelice 11 5 2 0 4 26:21 19

3. Mšeno 11 6 0 1 4 23:18 19

4. Tišice 11 5 1 2 3 32:32 19

5. Vojkovice 11 4 2 2 3 15:11 18

6. Libiš B 11 5 1 1 4 26:23 18

7. Všestudy 11 3 3 2 3 20:19 17

8. Obříství 11 5 0 2 4 22:29 17

9. Kostelec 11 4 1 1 5 36:22 15

10. Pšovka B 11 3 2 2 4 22:26 15

11. Horní Beřkovice 11 5 0 0 6 25:32 15

12. Horní Počaply 11 4 1 0 6 23:33 14

13. Dolní Beřkovice 11 2 2 2 5 25:30 12

14. Záryby B 11 3 1 1 6 17:25 12