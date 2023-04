Vojkovice - Zálezlice 2:0 (2:0)

Josef Košťál, trenér Vojkovic: „Na okresní soutěž a mužstva hrající o záchranu to byl pěkný zápas, dobrý fotbal, oboustranně běhavý. My jsme byli v koncovce lepší než soupeř, který nic až tak vyloženého neměl. Do úrovně zápasu zapadl velmi dobře i rozhodčí (Pixa).“

O současné pozici mužstva na konci tabulky: „Zaplaťpánbůh za výhru. Pokud by se nepovedla, bylo by to s námi už špatné. Na druhou stranu pokud prohrajeme, většinou se porážíme vlastními chybami sami. Trochu jsme posílili, ale stále to není to, co bych si představoval. Nejméně dva lidi mi do obrany a zálohy chybí. Měl jsem je připravené, ale bohužel z toho sešlo. Další dva jsou zranění, jeden v trestu. Máme teď těžké rozlosování, jedeme do Čečelic a pak máme doma Tišice. Musíme něco uhrávat s mužstvy z dolní poloviny. Škoda, že jsme nevyhráli hned první zápas doma se Mšenem, kde jsme byli jasně lepší. Bohužel když nedáte gól, nemůžete vyhrát.“