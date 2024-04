/OSOBNOST DENÍKU, VIDEO/ Z fotbalového pekla do ráje během jediného zápasu? Radek Šmejkal o tom už něco ví. Ještě za bezbrankového stavu zazdil ve sledovaném šlágru třetí třídy penaltu, pak i další šance. Nakonec se kapitán Lobkovic smál po utkání ve Klech naposledy. A nejlépe! Nevídanou trefou z poloviny hřiště zpečetil výhru lídra na hřišti nejbližšího pronásledovatele na 3:1. „Nejhezčí gól kariéry,“ měl jasno po utkání.

TJ Kly - FC Lobkovice (1:3). Hostující kapitán Radek Šmejkal v nastavení pečetil výhru úchvatným volejem z poloviny hřiště | Video: Luboš Kurzweil

Nejdříve posílal míč jen tak nazdařbůh na polovinu soupeře, jeho tým totiž bránil hubené vedení v oslabení o dva vyloučené hráče. Když se k němu záhy vrátil, opřel se do něj z první a trefil tak, jak se o tom každému fotbalistovi asi jen zdá. Raketa s plochou dráhou letu zapadla přesně k tyči.

„Odrazil se ke mě balón za půlkou a po očku jsem viděl, že gólman Kel je docela venku z branky, tak jsem to zkusil a naštěstí to vyšlo. Zatím to je asi můj nejhezčí gól kariéry. Dost to trénujeme s Tomášem Balogem na trénincích,“ vrátil se Radek Šmejkal k momentu, který byl i předčasným dárkem k 24. narozeninám. Lobkovický odchovanec, který si v mládeži odskočil do sousedních Neratovic, je slavil pouhé tři dny po utkání.

Že se takový gól navíc povedl v důležitém utkání, těšilo nejlepšího střelce soutěže dvojnásob. „Po tom gólu to z nás všechno spadlo a věděli jsme, že si domu dovezeme tři důležité body,“ zdůraznil autor sedmnácti přesných zásahů v sezoně.

Jako rozhodnutý navršením náskoku na deset bodů boj o postup do okresního přeboru nevidí. „Všichni z kabiny víme, že i desetibodový náskok nic neznamená a soustředíme se zápas od zápasu. Máme před sebou ještě spousty práce,“ ujistil, že s týmem nehodlají po prvním jarním kole usínat na vavřínech.

Gólovou oslavu si ovšem vychutnal, jako by snad rozhodl finále mistrovství světa. V euforii proběhl přes polovinu hřiště rovnou před klandrem s diváky – většina z téměř dvou stovek přitom byla z domácího tábora. S některými si navíc předtím vyměnil v rámci vypjatého duelu pár peprnějších slůvek. „Takové špičkování mě nakopává, abych podal ještě lepší výkon. Nejdřív jsem to běžel oslavit s nimi a pak s našimi Lobkovickými,“ usmíval se.

O hodinu dříve mu ale v utkání do smíchu nebylo ani za mák. Při odchodu na poločasovou přestávku moc dobře věděl, že měl svůj tým poslat do vedení. Jenže při největší šanci poslal z penaltového bodu míč příliš vysoko.

„Po té penaltě a šancích jsem se cítil opravdu špatně. Ukázalo se ale, jak máme výborný tým. Kluci mě podrželi a podpořili, to mi strašně moc pomohlo,“ ocenil. V závěru se revanšoval způsobem, po kterém chodily gratulace od kamarádů i jeho dřívějších trenérů…