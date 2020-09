„Na dobrou polovinu gólů jsme soupeři nahráli v našem vápně, i když tedy Beřkovice byly směrem dopředu výborný,“ komentoval Hnízdil svůj návrat do okresního přeboru po více než třech letech. O tom, že nebude příliš veselý, rozhodli dva rovněž ex-byšičtí hráči.

Jaroslav Kmoch kanonádu dvěma góly načal, Petr Menčl čtyřmi dokončil. Stalo se tak v době, kdy domácí hráli v oslabení o vyloučeného Čičmance. Vykartovaný Karel Kmoch sice síly vyvážil, Malák svou druhou trefou v utkání už jen korigoval na konečných 3:7.

Po jedné červené na každé straně padlo také v Tišicích, kde hostovalo Obříství. Domácí se dočkali pojištění rychlého vedení na 3:0 i poté, co jejich přesilovka skončila po pár minutách a ještě před přestávkou. V tabulce si polepšili na druhé místo. Čečelice totiž po týdnu připsaly opět jen bod, na Pšovce proti béčku dvakrát dotahovaly.

Ulehčenou roli měl vedoucí Borek. Počaply dohrávaly na jeho hřišti pouze v osmi. Stanislav Grohman doplatil zcela zbytečnými žlutými na vlastní nedisciplinovanost, před půlí odešel ze scény také zraněný David Tauchman, kterého po hodině hry následoval ze stejného důvodu i Jakub Müller. Hosté dorazili stejně jako před dvěma týdny bez náhradníků, výsledek 5:1 je ještě velmi přijatelný.

Čtvrté místo drží Kostelec, který prohloubil krizi béčku Libiše, na hřišti kohoutů vyhrál 3:0. Na dvoucifernou metu vstřelených gólů se svým druhým podzimním hattrickem dostal Martin Veselý. Aktuálně nejlepší střelec soutěže se prosadil ve všech pěti zápasech za Mšeno. To hlavně jeho zásluhou po půli vyprovodilo Všestudy 4:1. Na první gól, na který ještě hosté zvládli odpovědět, navíc přihrával. „Naše hra měla k dokonalosti daleko. Hráli jsme ale týmově, bojovali jsme jeden za druhého a naprosto zaslouženě bereme tři body," viděl zlepšení oproti minulému zápasu trenér vítězů Jiří Guttenberg.

Střelecké saze bouchly také Lukáši Bryslivcovi z Horních Beřkovic. Devatenáctiletý hráč se po loňském příchodu z Velkého Borku poprvé trefil za Slovan až nyní. Ve Vojkovicích to ale stálo za to, při výhře 4:0 zavěsil třikrát. „V útoku se sám rval s přesilou obránců," ocenil Jiří Polák, hrající kouč a druhý střelec hostí v utkání. Vítězství na půdě posledního čekatele na zisk označil za povinné. „I když se domácí ani na okamžik nevzdávali, budou to mít v soutěži asi těžké," dodal Jiří Polák.

3. kolo (5. hrané): Libiš B – Kostelec 0:3 (31. a 37. Holubář, 85. D. Novák), Mšeno – Všestudy 4:1 (15. Guttenberg, 66. Veselý – 39. Šimek), Liběchov – D. Beřkovice 3:7 (30. a 76. Malák, 63. Hángoc – 7. a 16. J. Kmoch, 38., 41. a 56. a 63. Menčl, 52. Makarenko, ČK: 26. Čičmanec – 75. K. Kmoch), Vojkovice – H. Beřkovice 0:4 (22., 82. a 87. Bryslivec, 57. Polák), Tišice – Obříství 3:0 (5. a 63. A. Ďurinda, 43. L. Ďurinda, ČK: 39. Nguyen – 33. J. Šulc), Pšovka B – Čečelice 2:2 pen. 4:3 (22. z pen. Krejčík, 74. Strnad – 65. Čermák, 83. Szen), V. Borek – H. Počaply 5:1 (19. a 46. Kováč, 65. Kozlík, 69. Jeřábek, 89. Černý – 71. Kaňka, ČK: 33. Grohman – H. P.).