V kralupských Olších se začínalo minutou ticha za tragicky zesnulého fanouška tamního klubu. S vylepšováním pochmurné nálady domácí fotbalisté příliš neotáleli. Jako první se úkolu chopil Pavel Mráz, který svou bilanci na čele střelecké tabulky vylepšil o hattrick.

Přidali se i další a jedinými zápletkami zápasu se tak brzy stal zdravotní stav zraněných hráčů. Malíček hostujícího brankáře Jenče i koleno domácího Davida si vyžádaly návštěvu nemocnice.

Velký Borek si i třetí jarní výjezd zpestřil penaltami, v Horních Beřkovicích stejně jako naposledy v Kostelci po bezbrankovém průběhu. Zbylé dva týmy nejsilnější čtyřky bodovaly naplno. Jak Všestudy, tak Tišice zlomily odpor soupeřů třemi góly v závěrečné půlhodině.

O poznání více emocí u toho bylo v Tišicích, jejichž poslední porážka, navíc jen po penaltách, se datuje právě do podzimního třaskavého střetu s Počaply. Hosté se tehdy dotáhli na 2:2 i bez dvou vyloučených. Vyřizování účtů zjevně pokračovalo. Znovu padly dvě červené, i když tentokrát rovnoměrně na každé straně.

Plivnutím na protihráče si pokazil reputaci autor obou vedoucích gólů hostí Jan Žídek. Na domácí straně srovnával síly na jaře už podruhé vykázaný Michal Novák, který si měl podle rozhodčího Stibůrka odpustit komentář po penaltovém gólu Ďurindy na 4:2. Sudí, který asistoval už u prvního vzájemného duelu, tasil hned třináctkrát žlutou kartu (8:5).

Na tom, kdo mohl za jiskření a nervozitu na hřišti, se aktéři po utkání ne nepřekvapivě neshodli. „Na naší straně tam bylo zbytečné vyloučení, ale ze strany domácích hodně záludných a zákeřných faulů,“ shrnul dojmy hostů Pavel Dohnal.

Podle hlasů z kabiny vítězů se duel zvrtnul ze zcela jiného důvodu. „Jestli tam bylo něco z minulosti, nemohu posoudit (tým Tišic převzal až v zimě). Hlavně si myslím, že to vůbec nezvládl rozhodčí Stibůrek, kterému utekl začátek a pak zprotivil zápas všem,“ domníval se trenér Tišic Josef Miler.

Pátá Libiš B završila náročný týden penaltovou výhrou nad Mšenem. Pro hosty šlo o druhý jarní bod v řadě.

Jejich trenér Jiří Guttenberg si po vývoji utkání dělal zálusk i na objemnější import. Hosté v utkání i podle domácího kouče Urbance zaslouženě vedli, byť po hrubce při malé domů. Na lopatkách pak měli kohouty i při penaltovém rozstřelu.

„Měli jsme vyhrát, ale nedaří se nám proměňovat šance. Přesto bod z Libiše hodnotím jako úspěch. Pokud budeme pokračovat se stejným nasazením, máme šanci bodovat i nadále,“ odnesl si alespoň povzbuzení do nejbližších kol. „Bylo to třetí utkání během sedmi dní a asi na nás byla znát únava. Nakonec to skončilo remízou 1:1, asi ne zaslouženou pro nás,“ uznal sportovně Urbanec, jehož tým si k vyrovnání pomohl standardní situací.

Na vítěznou vlnu se po minulé ojedinělém a těsném nezdaru s Tišicemi vrátil Kostelec. Dravost fotbalistů SK Labský tentokrát slavila úspěch v Hoříně. S ohledem k minulému srdnatému boji s lídrem tabulky skončila až nečekaným propadákem návštěva zárybské rezervy ve Klech. Hosté sice nastoupili už bez výrazného posílení z áčka, ale také domácím chyběly některé tradiční opory. Výsledkem přesto byla inkasovaná osmička a setrvání hostů na posledním místě.

Kly – Záryby B 8:1 (3:0)

Branky: 48., 71. a 75. Kudela, 3. Šulc, 14. Kohout, 33. Antonín, 87. Brož, 89. Sochor – 53. Fabián. Rozhodčí: Eder. ŽK: 2:1. Diváci: 40.

Hořín – Kostelec 1:3 (1:2)

Branky: 38. Žemlička – 6. Pazderka, 20. Veselý, 79. Šťastný. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 1:1. Diváci: 75.

H. Beřkovice – V. Borek 0:1 np

Rozhodčí: Votruba. ŽK: 3:0. Diváci: 50.

Libiš B – Mšeno 2:1 np (0:0)

Branky: 59. Kaiser – 48. Wasyliw. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 1:1. Diváci: 30.

Tišice – H. Počaply 5:2 (1:1)

Branky: 65. a 80. z pen. Ďurinda, 28. Vítovec, 62. Prejzek, 84. Zeman – 22. a 47. Žídek. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 8:5. ČK: 81. Novák – 64. Žídek. Diváci: 70.

Kralupy 1901 – Pšovka B 8:2 (4:0)

Branky: 7., 38. a 72. Mráz, 17. Švancara, 24. Weiner, 62. Řenč, 74. Knoflíček, 89. Klier – 69. Šmíd, 78. Buzalka. Rozh.: Demeter. ŽK: 0:1. Diváci: 200.

Všestudy – D. Beřkovice 4:1 (1:0)

Branky: 68. a 75. Hakl, 45. Kympl, 60. Faigl – 47. J. Kmoch). Rozhodčí: Princ. ŽK: 3:2. Diváci: 70.