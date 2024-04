Velký Borek – Horní Beřkovice 2:0 (1:0)

Luboš Randák, vedoucí Slavie Velký Borek: Po upocené výhře v Zálezlicích jsme doma před výbornou návštěvou přivítali Horní Beřkovice a o všem vlastně rozhodla první minuta, kdy po našem bleskurychlém útoku si srazil hostující hráč míč do vlastní sítě. Pak jsme se soustředili především na zodpovědnou obranu, které šéfoval výjimečně Mirek Mihalík a podal super výkon, ale to směrem dozadu vlastně celý mančaft. Soupeř má na jaře na poměry okresu výborný tým. Osobně si myslím, že budou ztrácet úplně minimálně. Musím uznat, že po fotbalové stránce nás přehrával, my to doháněli bojovností a disciplínou, takže žádné velké tutovky se naštěstí nekonaly a co bylo třeba, pochytal Prochy v bráně. Ve druhé půli jsme museli do už tak oslabené sestavy sáhnout a soupeř ještě přitlačil a tuším Lukáš Bryslivec spálil jasnou šanci. Na druhé straně Mirek Mihalík krásně trefil přímák a jen štěstí Beřkovické zachránilo od druhého gólu, který přišel až se závěrem, kdy hosté už hráli trochu vabank. Do otevřené obrany se dostal Mára Černý a krásným lobem stanovil konečný výsledek. Takže super výsledek se silným soupeřem, který jsme také následně náležitě oslavili a hospodský Fíďa z nás musel mít „velkou radost“. Klukům touto cestou ještě jednou dík za odmakaný zápas a divákům za velkou podporu!

Jiří Polák, trenér Horních Beřkovic: Fotbal se hraje na góly. Dostali jsme v první minutě gól a bylo po fotbale. Bušili jsme do domácích, ale gól bychom nedali ani do půlnoci. Domácí po vedoucí brance rezignovali na fotbal. Jen se zabetonovali na své půlce a slavili každý padesátimetrový odkop od jejich branky. Tato taktika jim ale přinesla tři body. Nedokázali jsme najít cestičku, kudy proklouznout, abychom ohrozili brankáře. A když se domácí dostali podruhé v zápase k našemu brankáři, byl z toho v poslední minutě druhý gól.