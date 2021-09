Má za sebou bez přehánění životní fotbalový zápas. Martin Tolkner nastoupil vůbec poprvé od úvodních minut v jiném utkání než ve čtvrté třídě. Ve třetím kole okresního přeboru z toho byly čtyři fíky v síti Horních Beřkovic. Hlavně jeho zásluhou tak Vysoká brala v domácím utkání tři body za výhru 5:1.

Martin Tolkner s manželkou | Foto: archiv hráče

I pro domácí činovníky jde o hodně nečekaný střelecký objev. Byť v obci sedmadvacetiletý hráč už nějaký čas žije, věnoval se až do koronakrize hlavně hokeji, který hrál na úrovni krajské ligy za Rakovník. Mimochodem před dvěma roky to byl právě on, kdo se během hokejového utkání s Mělníkem zasloužil pohotovou reakcí o záchranu protihráče, kterému po tvrdém souboji zapadl jazyk.