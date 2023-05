/FOTOGALERIE, PŘÍDÁNY OHLASY/ Fotbalisté Vysoké převzali vítěznou dohrávkou s béčkem Pšovky vládu nad tabulkou okresního přeboru.

Okresní přebor, dohrávka 18. kola: SK Labský Kostelec - Slovan Horní Beřkovice (1:1), 10. 5. 2023 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Nový lídr soutěže v utkání bohatém na góly pustil hosty ke slovu až za stavu 6:0. Konečný náskok byl nakonec poloviční, přestože Mělničtí odehráli celý druhý poločas bez vyloučeného Mariána Krejčíka. Za domácí se stejně jako o víkendu dvakrát střelecky prosadil Michal Kettner a zastoupil tak absentujícího Gabča. V závěru druhého poločasu se po dvou žlutých červenal i domácí Pavel Malák.

Velkolepý obrat v A-třídní dohrávce. Pak to byla divočina i mezi diváky

V oslabení bez vykartovaného Marka Mináře se dokázali prosadit také fotbalisté Velkého Borku. Proti Čečelicím v závěru gólem na 2:2 zremizovali utkání, v němž dvakrát prohrávali.

Body se dělily i v Kostelci, kde obě změny stavu orámovaly poločasovou přestávku. Hosté z Horních Beřkovic se z vedení radovali jen pár minut hry. Hluboko v nastavení druhé půle pak přišli o vyloučeného hrajícího trenéra Jiřího Poláka, který nebyl spokojený s délkou přidávaného času navíc. SK Labský prodloužil svou sérii bez porážky na sedm kol, Slovan na pět.

Důležitá výhra Záryb. Lužec zachraňoval bod v deseti, žolíkem trenér

Velký Borek – Čečelice 2:2 (1:2)

Luboš Randák, vedoucí Velkého Borku: Středeční dohrávka byla zápasem dvou rozdílných poločasů. Nastoupili jsme v docela zdecimované sestavě (není to žádná výmluva) bez kapitána Jeřábka, Kulhavého, Mihalíka, Borovičky a Ubryho a hlavně v prvním poločase to bylo hodně znát. Čečelice byly lepší ve všech činnostech, a tak zaslouženě při odchodu do kabin vedly, když za nás skóroval jen M. Junek a za soupeře po chybách obrany Lauda a Douděra. A to ještě náš brankář lapil pokutový kop, kdy hostující hráč chtěl být za hvězdu a místo toho udělal hvězdu z Lukáše Procházky. Ve druhé půli díky střídání a změnám na postech jsme vyrovnali hru a nakonec v deseti lidech i skóre navrátilcem do sestavy Jardou Jindřichem. Této radosti předcházelo úplně zbytečné vyloučení Máry Mináře po dvou žlutých. Remíza myslím zasloužená, soupeř lepší v první půli, my zase ve druhé půli dřeli fakt na doraz a střídající hráči přinesli do hry tolik potřebný drajv.

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: Do utkání jsme vstoupili lépe než soupeř. Většinu prvního poločasu jsme měli hru pod kontrolou a dostali se rychle do vedení. Ještě v průběhu prvního poločasu jsme měli možnost odskočit o dvě branky, dokonce jsme trestuhodně pohrdli penaltou. Soupeř následně z jediné šance v prvním poločase dokázal vyrovnat. Ještě do poločasu jsme znovu šli do vedení, ale ve druhém poločase náš tlak opadl. Nadále jsme pozorně bránili, ale přestali si vytvářet šance a nedokázali vstřelit třetí branku a utkání zlomit na naší stranu. Soupeř byl nebezpečný pouze ze standardních situací, které jsme zbytečně vytvářeli, a v samotném závěru nás potrestal vyrovnávací brankou. Druhé utkání po sobě jsme přišli o dva body v samotném závěru, což mě mrzí. Domnívám se, že jsme body ztratili a soupeř získal. Náš účet z utkání je: +1 bod, -2 body a -2 hráči. Rozhodčí nastavil oboustranně vyšší toleranci tvrdé hry a soupeř toho využil. My nemáme pro podobný styl typologicky vhodné hráče a tak sázíme na jinou herní strategii. V průběhu druhého poločasu jsme museli po tvrdých zákrocích dělat dvě změny ve fungující obrané řadě, to je vždy ošemetné. Domácí sice nasbírali za tvrdé zákroky několik žlutých karet a dokonce jednu červenou, ale nijak zásadně jim to neuškodilo. Je to věc názoru, ale já osobně podobně tvrdý herní styl nepreferuji, nelíbí se mi, po svých hráčích ho nevyžaduji a doufám, že se výkonnostní fotbal tímto směrem nebude ubírat.

Branky: 33. Junek, 89. Jindřich – 5. Douděra, 36. Lauda, ČK: 62. Minář – V. B.

Vysoká – Pšovka B 6:3 (4:0)

Martin Štolba, trenér Vysoké: Zápas jsme byli nuceni sehrát bez našeho útočného esa Gabča. Ale myslím, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně a výsledek ukázal, že útočná síla našeho mužstva neleží pouze na jednom hráči. Poločasový výsledek 4:0 a červená karta pro Krejčíka byla jasnou známkou našeho tlaku a skvělé práci v útočné fázi. Po přestávce sice hosté vpustili na hřiště svá útočná "esa" z áčka, ale ani to jim nepomohlo. A tak když Kettner zvyšoval už na 6:0, bylo rozhodnuto o vítězi. Sice jsme svoji klasickou bohorovností dali hostům malou naději aspoň na snížení brankového manka. S výsledkem a s prvním poločasem jsme nadmíru spokojení a budeme dělat maximum, abychom udrželi vedení v soutěži.

Branky: 12. a 57. Kettner, 17. Vála, 31. Rolenc, 33. Dzimko, 50. Lemarie – 69. a 77. Svoboda, 72. z pen. Cemper. ČK: 89. Malák – 44. Krejčík.

Kostelec - Horní Beřkovice 1:1 (0:1)

Jiří Polák, trenér Horních Beřkovic: Myslím, že spravedlivá remíza. Domácí hráli běhavý a agresivní fotbal. Moc se mi to od nich líbilo. Pro nás dobře, že ale neměli štěstí v koncovce. Mají to dobře poskládané. Náš tým se připravoval na rychlostní typy hráčů soupeře a nahrávky za obranu. Dařilo se nám to eliminovat, chtěli jsme více napadat rozehru stoperů, tam byla z mého pohledu slabina. Chtěli jsme více využít z brejkových situací.

Branky: 47. Pazderka – 45. L. Polák. ČK: 97. J. Polák - H. B.