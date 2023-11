Vysoká - Kostelec n. L. 3:1 (2:1)

Martin Štolba, hrající trenér Vysoké: Zápas prvního s druhým měl, myslím, úplně vše. Góly, karty, emoce. Jediné, co by si tento zápas zasloužil, bylo lepší počasí. První poločas na nás soupeř vlétl a celkem měl více ze hry. Ale žádným gólem to neskončilo a naopak z naší druhé střely na branku se Pepa opět nemýlil a "angličanem" nás poslal do 1:0. Pak jsme měli více ze hry, z čehož padnul i druhý gól z rohu. Do 25. minuty jsme hráli vzadu dobře. Pak chybou v obraně jsem daroval soupeři snížení a rázem padla deka. Štěstí a brankář byli k výsledku 2:1 v poločase naklonění. Druhý poločas se spíš nehrálo než hrálo. Emoce, fauly a karty i pro lidi na střídačkách pomohly spíše nám než soupeři. A tak když padla třetí červená karta pro hostujícího Bangu, věděli jsme, že to uhrajeme. 3:1 zakončil Pepek a bylo hotovo. Tři body rozdíl dávají pěkný náboj do jarních bojů a lákadlo pro diváky musí být i situace v tabulce, kde rozdíl mezi prvním a sedmým týmem je pouze deset bodů. To, jak ukázala i loňská sezona, není žádná nepřekonatelná hranice a nic není rozhodnuto.

Jaroslav Novák, vedoucí Kostelce: Utkání, ve kterém jsme byli asi lepším týmem, ale bohužel se projevil náš problém, finální přihrávka a zakončení. Takového hráče domácí mají a stačí jim to k tomu, aby byli v tabulce tam, kde jsou. Do vedení se dostali po krásné střele Gabča v 16. minutě. Do dvoubrankového vedení se dostali ve 23. minutě po rohovém kopu, kdy naše obrana nechala zcela osamoceně hlavičkovat domácího útočníka. Ve 28. minutě se nám podařilo Holubářem také hlavou snížit na 2:1. Tak také skončil první poločas. Ve druhém jsme domácí zatlačili a hrálo se převážně na jejich polovině. Bohužel naše převaha byla bezzubá a tak jsme po ojedinělém útoku domácího mužstva a střelecké pohotovosti Gabča v 80. minutě prohrávali 1:3. Gól jsme dostali po chybě hlavního rozhodčího, který evidentně otočil vhazování po míči v zázemí ve prospěch domácího mužstva. Tím nesvaluji naši porážku na rozhodčího, který byl nejslabším článkem zápasu, na čemž jsme se shodli i s domácími, a to ještě za dohledu delegáta. Gratuluji domácím k vítězství a musíme se připravit na jarní zápasy.