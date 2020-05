V Byšicích si v sobotu 23. května od 10 hodin zahrají starší žáci Všetat a Mšena. O týden později změří síly dorostenci, o obsazení a dějišti druhého utkání svaz zatím jedná. V obou případech se proti sobě postaví na hřišti zkráceném o jedno velké vápno týmy v počtu 8 plus 1.

„Ve spolupráci s komisí mládeže a vedením okresního svazu hledáme nejvhodnější řešení, aby mládež nekončila s fotbalem a v soutěžích našeho okresu byl co nejvyšší počet mužstev,“ objasnil záměr Jiří Veselý, grassroots trenér mládeže FAČR.

Právě při přechodech do starších žáků a následném do dorostu panuje největší problém s nedostatkem hráčů. Za vše mluví čísla účastníků z nedohrané sezony. V okresním přeboru starších žáků klesl počet týmů na devět, v dorostu dokonce na šest.

Zúžení sestavy nutné k zápasům se nabízí jako jedna z cest, jak mládežnické týmy zachovat i tam, kde už nedají dohromady kompletní jedenáctku.

„Je to jedna z variant, aby co nejvíce dětí mělo možnost hrát fotbal ve svém klubu i za cenu toho, že v menším počtu. Další je spolupráce klubů na úrovni sdružených týmů, a tím i zachováním počtu na jedenácti. Nastává doba, kdy se kluby budou spojovat, a rádi bychom komunikací s nimi hledali nejvhodnější řešení,“ uvedl Veselý a vyzval trenérské kolegy pečující o fotbalovou mládež na nejnižší úrovni, aby se přišli podívat na jedno z ukázkových utkání.

Ta jsou jedním z prvních počinů obměněné komise mládeže při mělnickém OFS. Další prý budou následovat. Vůbec nejbližším cílem týmu trenérů mládeže ve složení Jiří Veselý, Jiří Brunclík, Ivan Krečun, Karel Benda, Vít Vlasák, Filip Mírek, Martin Brož a Tomáš Prejzek je zlepšení vzájemné komunikace mezi oddíly i směrem k vedení soutěží.

Od nové sezony komise proto hodlá spustit internetové stránky zaměřené na okresní mládežnický fotbal. Kromě novinek z aktuálního dění by měly poskytovat i aktualizované kontakty na všechny týmy, nebo metodiku trénování.

„Některé kluby mají snahu s námi komunikovat. Potřebujeme ale takových co nejvíc, abychom jim mohli co nejlépe pomáhat a celkově zlepšovat fungování mládežnického fotbalu na okrese. Jsem rád, že se členové komise mládeže zadarmo snaží a jdou příkladem. Za mě je to první impuls spolupráce na okrese Mělníka,“ doplnil Jiří Veselý.