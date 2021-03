Malí, velcí, muži, ženy, členové i lidé, kteří s fotbalovým klubem nemají jinak co do činění včetně bývalé vicemistryně republiky v běhu. Ti všichni jsou v uplynulých dvou týdnech podepsaní pod celkovou sumou 11.739,05 korun. Vedení pšoveckých fotbalistů se rozhodlo přeměnit ve finanční dar pro dceru správce tamního hřiště, která trpí vývojovou vadou mozku, naběhané kilometry.

„Chyběla nám ta pravá motivace – proč to vlastně dělat, když nemáme vidinu zápasů. Petr Dušek (tajemník) přišel s výborným nápadem - přispět na dobrou věc, a to člověku přímo z našeho nejbližšího okolí. Vedení klubu se k nápadu postavilo velice vstřícně a přislíbilo finanční podporu,“ přiblížil zrod myšlenky Karel Vlasák, šéftrenér pšovecké mládeže a hlavní organizátor akce nazvané Pšovka běhá proti nemocem.

To, že se podařilo zmobilizovat takový počet lidí, považuje za velký úspěch. Mimo jiné i proto, že zpočátku přibývaly body v rámci vytvořeného systému zohledňujícího věk, rychlost běhu i délku tratě, spíše ztuha.

„Konkrétně v přípravkách jsme museli v polovině prvního týdne klukům i rodičům malinko vyhubovat,“ říká s úsměvem Vlasák, co kromě soupeření o co nejlepší příčky v pořadí týmů i jednotlivců vyburcovalo účastníky k větší píli. Právě masivně zastoupené nejmladší kategorie fotbalistů se prý s chválihodnou podporou svých trenérů i rodičů později staly hlavními tahouny na cestě za splněním cíle.

Za druhý „zlomový bod“ pak Vlasák považuje zájem mělnické veřejnosti. „Lidí nespojených s naším klubem se nakonec přihlásilo více než osmdesát. Dorazily nám výkony z Vysočiny, ze Slovenska, z Egypta a také od několikanásobné medailistky z MČR v atletice Lady Novákové. Za tuhle skvělou a nečekanou účast chceme všem moc poděkovat,“ vzkázal Karel Vlasák mimo jiné brněnské vytrvalkyni.

Přestože si uvědomuje, že vytrvalostní běh není zrovna ukázkovou náplní pro tréninky malých fotbalistů, v akci spatřuje jednoznačný smysl. „Soutěživost, nadšení pro věc, ale hlavně vůle a schopnost překonávat své limity. To jsou atributy, které jsme jednoznačně rozvíjeli a jsou cenné pro každého – nejen pro fotbalistu,“ míní Vlasák.

K ještě větší spokojenosti mu chyběl snad jen výraznější příspěvek dalších hráčů nad rámec 144 zúčastněných - především od mužů a dorostenců. „Je pochopitelné, že chlapi mají jiné priority, než chodit každý den běhat. U dorostů je to zklamání veliké,“ přiznal Vlasák.

„Musíme si s trenéry vyhodnotit, proč to tak bylo, a co uděláme jinak, abychom kluky dokázali motivovat ke sportu. Doba je těžká a je jednoznačně naším úkolem, abychom klukům dali náplň života a aktivitu, pro kterou budou dýchat," vyhlásil Vlasák. Jako šéf mládeže se s takovým problémem hodlá poprat po svém: „Nebudeme plakat, že to nejde, naopak budeme hledat cesty, kudy by to jít mohlo."

Spolu s trenérskými kolegy bude muset vymýšlet zpestření individuální a on-line přípravy přinejmenším ještě několik dalších týdnů…