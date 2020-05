Podle předsedy okresního fotbalového svazu je zkoušení varianty s méně hráči reakcí na aktuální situaci s počty mládežnických týmů. „Ač se mi líbí fotbal na celé hřiště a každá jiná varianta mi připadá trochu horší, vymýšlíme, jak bychom mládež v krizových kategoriích starších žáků a dorostu udrželi. Jak jsme si ještě v zimě mysleli, že budeme mít na okrese třeba i deset dorostů, tak nyní to vypadá, že jich bude výrazně méně,“ objasnil Jiří Kabyl ještě před výkopem utkání hraného na pažitu v Byšicích za nefalšovaného „anglického“ počasí.

Ani to nevzalo žákům na obou stranách chuť zahrát si po dlouhé pauze zápas proti vrstevníkům z jiného oddílu, byť v o něco odlišné podobě než, na jaký byli až dosud zvyklí z mistrovské soutěže. Trenéři obou celků by úpravu uvítali.

„Jsem pro, aby se hrálo takhle na menším hřišti. Myslím, že jde o dobrý nápad. V příští sezoně budeme mít rovněž problém, protože ze současného týmu nám hodně kluků přejde do dorostu,“ řekl po závěrečném hvizdu kouč vítězného Mšena Jiří Zabilanský.

V podobných inovacích vidí jedinou cestu, jak do budoucna udržet fotbal i na menších obcích. Samotné Mšeno je přitom městečkem s téměř patnácti stovkami obyvateli, Všetaty jich mají ještě o osm stovek více. „V našem okolí hrávali žáci v Řepíně i Nebuželích, dnes už tam týmy nemají. Děti prostě nejsou. A je to problém. Sportů, které je stahují, je trochu víc. Když máte hráče, který něco umí, okamžitě odchází, ať už na Mělník, do Boleslavi, nebo do Neratovic,“ nastínil Zabilanský.

Také jeho všetatský protějšek Miroslav Bradáček přiznal, že i přes spolupráci se sousedními Čečelicemi je s počtem hráčů rovněž spíše na hraně. „I když bychom pro příští sezonu dali i s několika mladšími dohromady kompletní jedenáctku, zdá se varianta s menším počtem jako lepší východisko. Kluci se navíc v sedmi na hřišti dostanou daleko častěji k míči a mají i více prostoru s ním něco předvést,“ líbila se také jemu testovaná novinka.

Obdobný zápas chystá komise mládeže při OFS v nejbližší době ještě v kategorii dorostu.