Na kralupské Čechii nejlepší tým předčasně ukončeného ročníku čtvrté třídy zakusil výsledek, na jaký nebyl v posledních sezonách rozhodně zvyklý. Porážku 1:6 Zálezličtí připisovali kombinaci „lepené“ sestavy a střelecké impotence. V neděli ve Vojkovicích to bylo z jejich pohledu o něčem jiném, na domácí jedenáctce si opět ne v nejsilnějším složení smlsli jasnou výhrou 4:0.

Příštím soupeřem bude v neděli 7. června od 17 hodin Sparta Mratín, v nedohrané sezoně hlavní adept na postup do okresního přeboru na Praze-východ. O týden později přijedou po proudu Vltavy Veltrusy, pro změnu jeden z favoritů třetí třídy na Mělnicku. V zápasech by se podle informací ze zálezlického tábora měly objevit i nové posily, s jejichž podporou by tým rád dotáhl kýžený postup.