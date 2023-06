Libiš B - Dolní Beřkovice 1:2 (1:1)

Ondřej Eisner, hrající trenér Libiše B: V domácím zápase s Tišicemi nás porazila zkušenost, tentokrát to byla účelnost a naše vlastní nemohoucnost. Před pár týdny jsme v Kostelci hráli také z hlubokého bloku a čekali na brejky. My jsme je tehdy nevyužili a prohráli. Beřkovice mají Jardu Kmocha, který nás potrestal. Zápas to byl z mého pohledu férový, rozhodně žádná divočina, jaká byla k vidění později odpoledne ve Mšeně. O tom svědčí i to, že si soupeřovi hráči po zápase normálně lidsky podali ruce s domácími fanoušky, se kterými se během zápasu mezi klandrem a hřištěm „neshodli“. Soupeř dal dvě branky, my jen jednu, takže vyhrál zaslouženě. Nemůžu našemu týmu upřít snahu s nepříznivým výsledkem něco udělat, ale lehkost a přirozenost, kterou má většina hráčů v tréninku, se s příchodem na hřiště při zápase okamžitě vytratí a hrajeme příliš zbrkle, netrpělivě a soupeři výsledek i body darujeme. Věřím, že už v další sezoně někteří z kluků budou mít zase o něco více zkušeností…

Jaroslav Kmoch, hráč Dolních Beřkovic: Přijeli jsme do Libiše s jasným cílem zkusit urvat nějaké body v boji o záchranu. Chtěli jsme hrát od začátku v obranném bloku a na brejky. Bohužel jsme brzy inkasovali, ale taktika zůstala stejná. Libiš byla celý zápas na balonu. Převážně měla střely z dálky nebo centry. Nám vyšly dva brejky, a to nám stačilo. Musím pochválit celý tým, co předvedl do defenzivy, to byl základ, že jsme udělali tři body.

Libiš existenční zápas o všechno nezvládla, kladenské derby zpečetilo její osud