Jeden ze zápasů jara ve fotbalové divizi B mezi aktuálně vedoucí Hostouní a čtvrtými Neratovicemi se nebude hrát podle původního plánu na umělé trávě v Rynholci, ale na hřišti domácího Sokola Hostouň.

Hostouni bylo líto, že ač panuje slušné počasí, o skvělý duel obere svoje fanoušky, a tak se souhlasem hostujícího mužstva dojednala přeložení. Hrát se bude v neděli 31. března od 16.30 hodin.

Hosté se pokusí vylepšil pouze dvoubodový zisk z předešlých dvou kol. „V Nymburce to od nás byl hrozný výkon, i když jsme vyhrávali. Proti Ostré nám to tam prostě nespadlo. Do Hostouně pojedeme zkusit urvat nějaké body, abychom se dotáhli zase zpátky na čelo," nechal se slyšet záložník Neratovic Martin Rejman.

Výsledkově nevyšel minulý domácí zápas ani Libiši, která se pokusí o nápravu v Nymburce. „Přivezli jsme z minulých zápasů tři body zvenku, což bylo super, ale nepotvrdili jsme je doma. Musíme zabrat v příštím kole," řekl trenér Sokola Luboš Urban po nejtěsnější porážce s Kladnem.

SOBOTA

• Sport invest I. A: 15.00 Nelahozeves – Klecany, Pšovka – Rejšice, Záryby – Kosmonosy.

• Prodiet I. B: 10.15 Stará Boleslav – Byšice, 15.00 Vysoká – FC Mělník,

• SportFotbal OP: 10.15 Kly – Kralupy 1901, 12.00 Dolní Beřkovice – Horní Beřkovice, 15.00 Mšeno – Tišice, Kostelec – Libiš B.

• III. třída: 15.00 Obříství – EMĚ Mělník, Ovčáry – Lobkovice, Řepín – V. Borek B, Čečelice – Liběchov.

• IV. třída: 15.00 Cítov – Nebužely, Střezivojice – Lužec B, Všetaty – Vojkovice B, Dřínov – Lobkovice B, Úžice – Mlékojedy, Roma Neratovice – Hostín (hř. Lobkovice), Veltrusy – Vraňany, Ledčice – Postřižín, Nová Ves – Chvatěruby (hř. Sazená).

NEDĚLE

• SportFotbal OP: 15.00 Pšovka B – Horní Počaply, Záryby B – V. Borek, Všestudy – Hořín.

• III. třída: 15.00 Jeviněves – Sazená, Dolany – Vehlovice, Čechie Kralupy – PTZ Nelahozeves.

• IV. třída: 13.30 Cítov B – Zálezlice, 15.00 Mšeno B – Byšice B, Vysoká B – Dřísy, Tuhaň – Chlumín, Spomyšl – Dolany B, Kralupy 1901 B – Tursko.