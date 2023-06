Trenér Pavel Heimrath a vedoucí Bohumil Běhounek za sprchu nepublikovatelných výrazů v týdnu obdrželi od disciplinární komise shodný trest – každý má zaplatit pokutu ve výši 3 tisíce korun.

Komise tak nebrala zřetel na oficiálně podaný protest hostujícího oddílu, který s udělením červené karty pro vedoucího Běhounka nesouhlasí. „Pan rozhodčí vůbec neví, komu ji udělil. Karta byla udělena fanouškovi Veltrus, který stál na střídačce. Rozhodčí ho měl pouze vykázat z prostoru. Červená karta pro trenéra Pavla Heimrata byla udělena po reakci na nařízený pokutový kop, který rozhodně nebyl. Celé utkání bylo řízeno tendenčně a pokutový kop byl jen otázka času, kdy přijde,“ uvedl v protestu předseda AFK Ivan Krečun.

Okolo průběhu utkání se okamžitě strhla i „výživná“ diskuse v internetovém prostoru. Zaujatost rozhodčích proti hostům včetně vymyšlené penalty tam dokonce přiznával i jeden z hráčů kralupského béčka. Zároveň ale odmítal, že by za instruováním sudích stál jeho klub hrající v trojce klidný střed tabulky.

Nejen podle něj měl „vítr foukat“ z Řepína, který stojí v čele soutěže a do závěrečných zápasů s hlavními pronásledovali si prý zákulisními praktikami potřeboval vybudovat bezpečný náskok.

„Každý zápas vyhráváme a na jaře jsme prohráli jen s Hořínem. Nechápu, proč by kdo měl platit jiné zápasy. My tu pomoc nepotřebujeme,“ hájil na stejném místě svůj klub Adam Sítař. Podle nejlepšího střelce Řepína i celé soutěže jde o obvyklý kolorit: „Tyhle keci vždy byly a budou. Celý život se s tím potkávám. Ten, kdo postupuje, kupuje, komu to nevyšlo, kope kolem sebe. Nic víc."

Ale zpět na fotbalový stadion v kralupských Olších…

Jedna z přítomných divaček Gabriela Jarešová, jejíž synové kopou za Veltrusy, si v rozhořčeném dopise adresovaném okresnímu svazu a také Mělnickému deníku nebrala směrem k trojici rozhodčích v čele s hlavním Zuskinem servítky.

„Jak je možné, že rozhodčí, který byl už jednou zapleten do úplatkářské kauzy stále píská? A nejen to, on v tom očividně pokračuje dál!“ připomněla Zuskinovu účast v korupční aféře krajského fotbalu, která se v roce 2015 dostala až před soud, a ten rozdal podmíněné tresty a zákazy působení ve fotbale.

Co ji tak popudilo? „Utkání bylo jasně, a to mohou potvrdit všichni zúčastnění – i domácí, ovlivněno ve prospěch domácího týmu. Hlavní rozhodčí Petr Zuskin zcela očividně zvýhodňoval domácí hráče, a to i jeho kolegové na postranních lajnách. To vše v neprospěch hostujícího týmu,“ napsala mimo jiné s tím, že vše korunovala právě penalta nařízená v závěrečných minutách.

Podle sudího hostující brankář Rieger podrazil domácího Neumanna. Sedmnáctiletý dorostenec pak z puntíku sám dokonal obrat ve prospěch domácích. K penaltovému faulu ani utkání se po oslovení redakcí vyjadřovat nechtěl s tím, že mu jako hráči nepřísluší komentovat výkon rozhodčího.

„Odpískal nesmyslný pokutový kop,“ měla ovšem jasno Gabriela Jarešová. Také ona zastává názor, že z výsledku profitoval hlavně Řepín: „V Kralupech dostala tato trojice loutek jasný úkol, a to, aby Veltrusy nevyhrály, jelikož jsou Řepínu v patách.“

Po svazu požaduje zjednání nápravy, aby se podobné podle ní skandální zápasy neopakovaly. „Měli bychom začít právě tady, kde se fotbal hraje pro radost a nepouštět mezi to lidi, kteří záměrně fotbal ničí. Žádám Vás o řešení situace, popřípadě pozastavení činnosti těchto "rozhodčích" a vyvození důsledků, neboť tohle už je opravdu přes čáru.“

Jak Deníku v pátek potvrdil předseda komise rozhodčích Milan Matějček, utkáním se dodatečně čerstvě zabývá i vedení okresního svazu, zatím ale bez konkrétního výstupu. K dispozici má i zprávu na utkání přítomného delegáta Dušana Rambouska.

Absence Petra Zuskina mezi nominovanými na následující hrací víkend prý s celou věcí nesouvisí, zkušený arbitr se měl z okresního programu sám omluvit. Rozhodovat tak bude "pouze" v kraji, konkrétně v sobotním utkání Nové Strašecí - Milín jako asistent a v nedělním Poříčany - Beroun jako hlavní…