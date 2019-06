Mělnicko – Kouzlo play-off stoprocentně zafungovalo. Vítězové dlouhodobé části fotbalové čtvrté třídy ale nad novinkou právě skončené soutěže nejásají. Ani jeden ze tří nedokázal dotáhnout nadějně rozehranou sezonu do postupového finále. Ze spodnějších pozic úspěšně útočily Vysoká B, Hostín a Veltrusy.

Fotbalisté Veltrusy oslavili po finalovém zápase ve Chvatěrubech návrat do třetí třídy. | Foto: AFK Veltrusy

Pokud by „čtyřky“ končily po zápasech každý s každým doma venku, jak bývalo zvykem, slavili by návrat do třetí třídy ve Dřísech, Mlékojedech a Chvatěrubech. Čtvrtá třída na Mělnicku (a Fortuna liga) ale letos přišla s novinkou v podobě nadstavbové části. Pavouk, který vzešel z umístění po osmnácti kolech, pak postavil postupové ambice týmů zcela na hlavu.