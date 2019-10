Jasně nejvýraznější výsledek v dosavadním průběhu jinak nebývale vyrovnaného okresního přeboru přinesl jeho osmý hrací den. Fotbalisty Obříství dělil na hřišti do té doby posledního Kostelce jediný gól od desítky. Tišice pro změnu trhly ve Mšeně rekord sezony v počtu obdržených karet.

Fotbalisté Sokola Tišice (v zeleném) v 7. kole okresního přeboru ztratili nadějně rozehraný zápas se Slovanem Horní Beřkovice, hosté nakonec vyhráli 5:2. | Foto: Luboš Kurzweil

Fotbalisté SK Labský na podzim vyhráli teprve podruhé, stejně jako proti Tišicím to ale stálo za to. Hosté z Obříství stačili během úvodní čtvrthodiny „vyrobit“ dvě penalty, po druhé navíc následovala i červená karta. Do půle ještě hostitelé oslabeného soka ušetřili, po změně stran už za to ale Pazdarka (hattrick) a spol. vzali.