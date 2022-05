Ladislav Čičmanec telefon nebral, sdílní nebyli ani další členové OFS Jablonec nad Nisou.

„Slyším to poprvé, jsem na dovolené, je to pro mě překvapení. Samozřejmě je to nepříjemné. Je to podobné, jako s panem Peltou. Má pod sebou fotbalový svaz a také fotbalový klub Mšeno. Logicky to nějakou atmosféru vyvolá,“ myslí si Karel Kapoun, místopředseda Okresního fotbalového svazu v České Lípě a vedoucí fotbalového klubu FK Doksy.

„Pro samotný okresní fotbalový svaz to ale asi znamenat nic nebude. Přeci jen tam je výkonný výbor, který hlasuje a rozhoduje. Spíše si myslím, že to odnese fotbalový klub Mšeno. Jsou na něm závislí, řídí to tam a shání peníze. Uvidíme,“ dodal Kapoun.

„Já ctím presumci neviny, takže se k tomu nechci vyjadřovat. Je ovšem jasné, že to na fotbal může mít negativní dopad,“ stručně pravil Benjamin Vomáčka, předseda OFS Liberec a člen VV Libereckého krajského fotbalového svazu.

„Pana Čičmance znám a tahle zpráva mě nepřekvapila,“ zcela upřímně řekl Rudolf Věchet, trenér fotbalistů Dubnice, kteří hrají krajskou I.B třídu.

Čekají, co se bude dít

Zkušený fotbalový kouč se podělil i o osobní vzpomínku. „Před dvaceti lety jsem trénoval Heřmanice. Pan Čičmanec se tehdy ucházel o post předsedy, loboval a přemlouval nás, abychom pro něj hlasovali. Tehdy to nevyhrál. Vím o něm své. Pelta, Čičmanec nebo König…to je za mě podvodník vedle podvodníka. Jak říkám, to, že by pan Čičmanec v autoškole podváděl, mě k němu sedí,“ nebere si servítky.

Dopad na fotbal? Podle Věcheta se nic nestane. „Jedná se o autoškolu. Tam je jedno, zda spadnou čtyři nebo pět jablek. Pan Pelta o tom ví svoje,“ dodal na závěr.

Deníku se podařilo získat i vyjádření fotbalového klubu v Mšenu. „Moc toho nevíme, čekáme, co se bude dít. Snad pojedeme dál. Zápasy se určitě hrát dál budou. Jak bude fungovat klub, uvidíme. Měli jsme mít ve středu schůzi, ale ta byla zrušená, takže čekáme, co bude dál,“ podotkl David Ryšavý, trenér Jiskra Mšeno Jablonec nad Nisou.