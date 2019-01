Rozhodčí a delegáti se nebudou platit! Výrazné odlehčení klubové pokladně zaznamenají v těchto dnech tuzemské fotbalové celky. Fotbalová asociace České republiky (FAČR) totiž schválila novinku: všechny platby za rozhodčí a delegáty nyní bude hradit sama. Novinka se nicméně netýká klubů v první, druhé a juniorské lize.

Rozhodčí. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Miloslav Cihlář

S novým ročníkem tedy kluby ušetří a dokonce jim svaz vrátí finance za první pololetí roku 2018. „Systém si vygeneruje ze zápisu o utkání platby, přičemž rozhodčí vystaví faktury ne klubům, ale přímo FAČR. Navíc jim budou doplaceny faktury za rozhodčí za první pololetí,“ potvrdil manažer soutěží na Liberecku Jan König.

Za období od 1. ledna do 30. června bude FAČR oddílům vynaložené prostředky za rozhodčí vracet, a to konkrétně do 31. srpna. „O vratku žádat kluby nemusí, FAČR pošle dobropis automaticky s platbou na jejich účty. Ale pokud někdo dluží za faktury, tak je nejdříve musí uhradit, aby mu pak byly vráceny,“ uvedla Rina Havlíčková z Okresního fotbalového svazu Liberec.

V Čechách se to týká 3500 subjektů, které poplatily za spočítaný rok 2017 celkem 105 milionů korun. Netýká se to však první, druhé a juniorské ligy.

„Do konce roku obdrží krajské fotbalové svazy dotaci 14 milionů Kč a okresy 25 milionů. Finance budou přerozděleny alikvotní částkou podle počtu utkání. Náš kraj je malý, proto počítáme s necelým milionem korun. Okresů je v republice 76, což je zhruba částka na jeden okres kolem 300 tisíc korun,“ dodal König.

Michal Viktora, předseda Ruprechtic, si významné ulehčení pochvaluje. „Výborně! V našem případě to byla částka za rozhodčí 80 tisíc korun ročně,“ říká činovník celku, jenž hraje I. A třídu.

V krajském přeboru dospělých to bylo za jeden zápas v průměru tři a půl tisíc Kč (900 hlavní, asistenti 600 a delegát 400 Kč, zbytek cestovné), v I. A třídě přes 2500 (700 – 450 a 400), v I. B třídě 2000 (600 - 400 a 400). V okrese jsou náklady na rozhodčí ve výši 500 a 300 + cestovné, ve III. třídě 400 a 250.