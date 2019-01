/FOTOGALERIE/ Fotbalový Varnsdorf ve šlágru kola padl. A hodně se po utkání proti Českým Budějovicím zlobil na výkon všech rozhodčích.

„Nezlobte se, ale dnes vám k tomu raději nic neřeknu,“ mávl po zápase rukou naštvaný varnsdorfský obránce Kristián Zbrožek, který dohrával zápas s kapitánskou páskou.

Severočeši výsledkově nezvládli šlágr proti Českým Budějovicím a prohráli 0:1. Zápas se herně svěřencům Davida Oulehly příliš nevydařil. „Měli jsme ze soupeře velký respekt. Kluci hráli ustrašeně, báli se vzít zodpovědnost na sebe,“ litoval varnsdorfský kouč.

„Myslím si, že jsme byli lepším týmem a o ten jeden gól jsme prostě zaslouženě vyhráli. Hlavně v prvním poločase jsme domácí přehrávali,“ řekl spokojený trenér Českých Budějovic David Horejš.

Varnsdorf přežil několik ošemetných situací soupeře. Největší šanci domácích měl v první půli Dordič, který ale z úhlu v dobré pozici branku netrefil.

Rozhodující trefa přišla po hodině hry. A vyvolala řadu emocí. Havel po standardní situaci vystřihl pěkné nůžky, trefil ale domácího Heppnera do hlavy. A s tím se domácí nechtěli smířit. „Nebudu komentovat ostatní vlivy, které zápas ovlivnily. Ať si každý přebere, co se stalo před tím gólem. Na mě byl na půlce faul, rozhodčí to pustil. Vzápětí odpískal proti nám vymyšlený faul. A ten samotný gól? Tak to asi každý viděl,“ utrousil varnsdorfský záložník Ondřej Kocourek.

Varnsdorf po inkasované brance ožil, cpal se do vápna. Na hrot vysunul vytáhlého stopera Kouřila. Ale vyrovnání se nedočkal. „Po té brance jsme ožili, hra se zrychlila, byly tam konečně emoce. Ale vyložená šance tam vlastně nebyla,“ hlesl Oulehla.„Tří bodů si nesmírně vážíme. Myslím si, že jsme naší hrou eliminovali domácí zbraně,“ dodal Horejš.

Varnsdorf ještě neulehne k zimnímu spánku. V neděli 25. listopadu zakončí podzimní část v Táborsku. „Podzim je zatím velmi dobrý. Ale stále nám chybí tři body k záchraně. Doufám, že je přivezeme z posledního zápasu,“ uzavřel vše Kocourek.