/ROZHOVOR/ Má za sebou starty v mládežnických reprezentacích, v nohách zkušenosti z velkého klubu. Ano, Baník Ostrava je prostě velkoklub. Mladý obránce Jakub Pokorný se nyní snaží akcelerovat kariéru na hostování v druholigovém Hradci.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - FK Fotbal Třinec. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Věřím, že to je dobrá cesta,“ říká dvaadvacetiletý stoper. V pátek si zahraje ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE ve Znojmě, kde vyrůstal.

Bude to zvláštní zápas?

Bude, mám na Znojmo dobré vzpomínky. Prošel jsem tam od žáků až po chlapy. Nějak jsem to tam všechno nastartoval. Už když jsem tam přijel s Ústím nad Labem nebo Baníkem, tak to byl speciální zápas.

Jak vás přijali?

S Baníkem jsme tam hráli hned první kolo druhé ligy před dvěma sezonami. To jsem nic neslyšel, přijelo osm set lidí z Ostravy. Když jsem se tam vrátil s Ústím, pár lidí na mě moc hezky křičelo.

Hezky?

Myšleno ironicky, nadávky tam padaly. Jestli jsem někoho zfauloval… Nevím.

Jaké to bude teď?

Myslím, že v pohodě a my vyhrajeme.

Znojmo hrálo v sezoně 2013/14 první ligu. Co si z té doby vybavujete?

S áčkem jsem párkrát trénoval, ale chodil jsem za dorost a za juniorku. Tehdy se rozhodovalo, jestli půjdu cestou školy, nebo fotbalu. Já jsem byl nakloněný fotbalu, protože jsem viděl, že to někam spěje. Ale na zápasy jsme se jezdili dívat.

Právě, Znojmo hrálo v Brně. Doma by se zachránilo?

Asi by uhráli víc bodů, ale stejně bychom nedostali další výjimku. Je to moje domněnka, ale řekl bych, že proto se sestoupilo regulérně, aby se neplatila pokuta. Neměli jsme stadion.

Na konci srpna jste přišel do Hradce na hostování. Proč jste neměl místo v Baníku?

Minulý rok se nám nepovedl v lize podzim. Nehráli jsme špatně, ale nedělali body. Měli jsme jich dvanáct a v zimě přišly posily.

Na vaše místo bývalý reprezentant Václav Procházka.

Konkurence se zvýšila, nebylo herní vytížení, proto jsem šel na hostování do Ústí. V létě se vrátil další reprezentant Patrizio Stronati, takže bych byl čtvrtý stoper. Proto Hradec.

Byl to dobrý nápad?

Myslím, že jo. Věřím, že se to povede a postoupíme.

Kouč: Nekopal kolem a přišla odměna

Prakticky celé září odseděl mezi náhradníky. Jakub Pokorný vypadl ze sestavy Hradce po výpadku ve Varnsdorfu, kde tým padl v 6. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.



„Nekopal kolem sebe. Byl zklamaný, to je správně, ale nebyla tam nevraživost,“ ocenil trenér Zdenko Frťala.



Pozitivní přístup se vyplatil. „Byl odměněn,“ řekl kouč. Pokorný je zase pevným členem základní jedenáctky.