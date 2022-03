Joint a fotbal? Málokterý fotbalista přizná, že se pohybuje na hranici zákona. Výjimkou je právě Bláha, jenž o svém zlozvyku nemá problém hovořit.

„Já vykouřil prvního jointa v sedmnácti letech,“ zalovil v paměti pětačtyřicetiletý Tomáš Bláha, obránce kyselského SK, který obléká dres klubu z Poohří od patnácti let. „Byl to mazec, halušky, lezl jsem po čtyřech, strkal hlavu do krtinců,“ vrátil se ke stavu, se kterým se poprvé setkal.

Nejslabší, nejméně zábavný. Inseminátor v Okresním přeboru řešil nevěru

Někoho by to odradilo, ale u věčně usměvavého beka z celku hrajícího III. třídu na Karlovarsku tomu bylo naopak. „Pak už si člověk zvykne,“ řekl.

Co se týče fotbalu, udělal si z toho prakticky takový rituál. „Před zápasem si musím dát aspoň jedno brčko,“ upozornil na svou nezvyklou přípravu.

„Samozřejmě, každý si myslí, že to hráči zpomalí reakce, ale já to mám jinak. Když si před mistrákem zahulím, tak mě to naladí na správný mód a soustředím se jen na hru, hodně se do ní zažeru,“ prozradil obránce Kyselky pocity, které ho po jeho dopingu před zápasem ovládnou.

Předzápasová příprava

Právě o kyselském obránci koluje také úsměvná historka, když svůj gól proti Hájku svým spoluhráčům následně popisoval po skončení zápasu přes půl hodiny, realita však byla pět vteřin.

„Teď se tomu také zasměji, ale musel jsem to ze sebe dostat,“ zavzpomínal na vítězství 2:1.

Bitcoin i domy. Hvězdy Slavie a Sparty zhodnocují peníze, příkladem je Dubaj

A reakce? „Soupeři, kteří mě už znají, tak ví, že si před zápasem zahulím, že to je pro mě předzápasová příprava. Naopak oni se poctivě rozcvičují,“ vysvětlil Bláha a závěrem přidal odpověď na netradiční otázku, do kdy bude s rituálem pokračovat: „Dokud mě to bude bavit.“

Mimochodem, marihuana je na seznamu zakázaných látek ve sportu, ale možná už jen chvíli. Odborníci totiž vyslyšeli apel z řad sportovců (petici podepsali i boxer Mike Tyson či vítez Stanley Cupu Darren McCarty) a od loňského podzimu řeší, zda (kdy) konopí povolit…

Pro unikátní články o Okresním přeboru klikněte v obrázku na kolečko epizody: