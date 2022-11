Jednání o budoucnosti sudího z Mělnicka, který donedávna pískal ligu (a byl z ní dvakrát kvůli chybám vyřazen), proběhlo za zavřenými dveřmi. Bylo dusno. Mimo jiné i kvůli tomu, že na asociaci se donesla zpráva, že případ řeší rovněž zástupci Fortuny, jednoho z hlavních partnerů.

Ale atmosféra zhoustla také kvůli tomu, že Matějček odmítl jakékoliv pochybení. "Všichni tři rozhodčí tvrdili, že nikdo z nich nepožil alkohol," řekl pro Deník šéf komise rozhodčích Václav Hartman.

Základní osa příběhu je tato: Karlovy Vary v sobotu porazily Plzeň B na domácí půdě 3:2, přesto si na muže s píšťalkou stěžovaly. Podivné chování delegovaného arbitra jim přišlo podezřelé už před zápasem a když během něj upadl, měli přítomní definitivně jasno.

Zčistajasna se přece neporoučíte k zemi.

Zdroj: Daniel Seifert

Tento pohled na věc měli také představitelé komise. "Dívali jsme se na záznam, měli jsme zprávu delegáta. Pád byl všeříkající. Takto člověk nezakopne. A když ano, má nějaké reflexy, obranu, dá si ruce před sebe," uvedl Hartman.

Mimochodem, funkcionáři byli podle Hartmanových slov velice pečliví. "Neřešili jsme pouze pád rozhodčího Matějčka, i jeho další pohyb v některých momentech neodpovídal běžným standardům," vzkázal.

Jenže sudí vše zapřeli. "Pozvali jsme si všechny tři rozhodčích. Chtěli jsme zmapovat celý den, na komisi tak šli jeden po druhém," upřesnil Hartman.

Porušení etického kodexu

Důležité je zmínit, že pro Matějčka a jeho kolegy šlo o druhý zápas v jednom dni. Dopoledne rozhodovali divizní utkání v Komárově na Berounsku, kam přijely Rokycany. Domácí slavili, hosté mluvili o skandálním zářezu.

O tom ale tento příběh není. Je o tom, co rozhodčí dělali na cestě do Karlových Varů. "Popsali nám, že byli na obědě, co si dali. A také že potom na pumpě šli na záchod a koupili si nealkoholický nápoj," konstatoval Hartman.

Šéf komise tušil potíže již před výkopem. "To, že může nastat problém, jsem se dozvěděl šestnáct minut před zápasem. Volal mi delegát, že je tam nějaké obvinění. Ale usoudil, že rozhodčí je v pořádku. Hledat takto narychlo náhradu by nešlo."

Dál už to víte: pád, ostuda a exemplární potrestání.

Hartman sám přiznal, že ačkoliv působí ve fotbale hodně dlouho, k tak přísnému verdiktu nikdy předtím nesáhl.

"Rozhodčí mají podepsán etický kodex. Jednomyslně jsme se s kolegy v komisi shodli, že jej porušil a ztratil naši důvěru," řekl na adresu Matějčka. Zároveň si povzdechl: "Kredit rozhodčích, na kterém jsme se v posledních měsících snažili pracovat, dostal vážnou ránu."

Přesto se nad Matějčkem nestáhla mračna úplně. "V úvahu připadá i odvolání, na to má právo," zmínil Hartman.

A případy z minulosti ukazují, že s cejchem lze pískat dál. Někdo si vynutí druhou (třetí, desátou…) šanci. Jako Marek Pilný, jiný hříšník z ostudné (rovněž opilecké) aféry v nejvyšší soutěži. Ačkoliv od Miroslava Pelty dostal doživotní distanc, brzy byl zpět. Po roce. A teď dokonce vede okresní svaz na Trutnovsku.

"Bez komentáře"

Milan Matějček dostal prostor na vyjádření. Jeho reakce byla o dvou slovech: "Bez komentáře." Lze tak zopakovat jen jeho první a jediné tvrzení z pondělí, v němž pád zdůvodnil únavou.

"Přijel narvanej jako igelitka z Hypernovy"

Milan Matějček si zavařil už v prvním sobotním zápase Komárov vs. Rokycany (3:1). Spolu s kolegy Erikem Hlaváčkem a Lukášem Machýčkem pískali dle názoru hostů velmi tendenčně. Zkušený brankář Dan Houdek zmínil Matějčkovu aroganci. "Řekl, že si nás vychutná." Pro ilustraci, jak mezi sebou fotbalisté sdílejí zážitky, přinášíme i jeho dovětek. "Večer mi psali kamarádi z Viktorky i Varů, že je pískají ti tří samí rozhodčí, a že Matějček už přijel narvanej jako igelitka z Hypernovy."