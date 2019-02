V létě už to bylo skoro jasné. Útočník David Ledecký se měl stát posilou druholigového Hradce Králové. Místo toho mu nyní v dresu Českých Budějovic nasázel hattrick.

David Ledecký je čerstvou posilou Dynama. | Foto: Dynamo/ Aleš Strouha

Dva góly hlavou, jeden lobem. Pětadvacetiletý David Ledecký se stal králem pátečního duelu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY,v němž jeho České Budějovice zdolaly Hradec Králové 3:1.

Nasázel hattrick, pomohl Dynamu, aby se dostal v tabulce před svého soupeře.

Na sobě měl černobílý dres. Přitom v létě se zdálo, že sice bude ctít stejnou barevnou kombinaci, jenže v hradeckém podání.

Nakonec to nedopadlo.

A kouče Votroků Zdenka Frťalu to viditelně štve dodnes. „Je to potřeba vnímat ve dvou rovinách. David má kvality, o kterých jsme věděli,“ vykládal trenér po pátečním duelu na jihu Čech.

„Ale jeho charakter? Po lidské stránce mě zklamal,“ ozval se. Hradec byl prý s hráčem dohodnut na smlouvě. „Jestli jsme domluveni na všem a pak rozhodnou peníze, tak už se k tomu nechci vyjadřovat,“ prohlásil Frťala.

Ledecký byl opravdu jednou nohou na východě Čech. Zdálo se, že posílí ofenzivu po odchodu Jana Pázlera, v loňské sezoně nejlepšího střelce druhé ligy. Ten přestoupil do Liberce a Ledecký ukazuje, že mohl převzít jeho roli.

Nehledě na to, že v poslední sezoně, kdy působil v Polsku, příliš nehrál. „Górnik Zabrze má velké ambice, bude hrát Evropskou ligu, takže to na něj bylo velké sousto. Měli jsme na něj dobré reference,“ vysvětlil Martin Vozábal, generální manažer Dynama, proč nakonec vyfoukl Ledeckého Hradci.

Zatím se mu to vyplácí. Útočník dal osm gólů za dvanáct kol. „Cítím se velice dobře. Angažmá v Polsku bylo nevydařené. V Budějovicích je život úplně jiný, fotbal mě baví, dávám mu maximum a vrací se to,“ objasnil po demolici Votroků.

Ta se zrodila po spolupráci s matadorem Jiřím Kladrubským, někdejším hráčem Sparty. Pravý obránce nahrál střelci na všechny tři branky.

„Co k tomu říct? Někdy se to tak stane,“ podotkl hradecký gólman Radim Ottmar. „Připravovali jsme se na ně . Ale jsou to zkušení fotbalisté, kteří to mají dobře sehrané. Jim se to třikrát povedlo, nám ne,“ pokrčil rameny.

Napravit neúspěch zkusí Hradečtí o víkendu, kdy se poměří s Brnem. Ale pozor! V jejich sestavě válí další střelec Lukáš Magera.

KOMENTÁŘ: Votroci neumí fotbal ve vápně

Trenér Josef Csaplár, neopakovatelný rétor českého fotbalu, kdysi pronesl jednu ze svých pouček: „Kdo umí fotbal, umí ho ve vápně.“

Narážel na fakt, že se najde mnoho hráčů, kteří zvládnou kličku, přihrávku, souboj na půlce hřiště, jenže v pokutovém území jsou většinou ti poražení. Nehledě na to, zda jde o defenzivní či ofenzivní situace.

Hradec zabředl v posledních zápasech přesně do tohoto problému. „Nebyl to vůbec špatný výkon,“ řekl kouč Zdenko Frťala po páteční prohře v Českých Budějovic - a podobná slova použil i po krachu v Chrudimi. „Jenže nebyli jsme nebezpeční ve vápně a před vápnem soupeře,“ uznal trenér.

A jsme u toho. Votroci sice zápasy opticky zvládali, ale - i vinou absencí - sotva vystřelili na bránu. To se musí změnit.