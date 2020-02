Za dobrotu na žebrotu. Tak si s nadsázkou zřejmě připadá divizní fotbalový nováček ze Skaštic. Neplánovaně začátkem ledna přistoupil na přípravný zápas s druholigovým Prostějovem, aby za to na umělé trávě v Chropyni o víkendu schytal šišku v podobě porážky 0:13.

„Je to kruté, ale také skutečný výkonnostní odraz situace obou klubů,“ konstatoval realistky kouč Skaštic Roman Kolenič. „Nabídka zahrát si s profesionálním týmem se navíc neodmítá.“

„Soupeři, který to měl těžké, ale statečně se rval až do poslední minuty, patří dík,“ sympaticky ocenil protivníka prostějovský trenér Pavel Šustr.

Kouč Skaštic se po debaklu vymlouvat rozhodně nehodlal. „Zatímco my jsme na začátku přípravy, o víkendu nás čeká tradiční kondiční soustředění v Morkovicích, soupeř finišuje, odehrál sedmý duel,“ spočítal kouč.

Jeho tým měl několik šancí dát alespoň čestný gól, ale neuspěl. Naopak klub z druhé nejvyšší domácí soutěže „načepoval“ hořkou třináctku.

„Prostějov sice šetřil své opory, ale na hřiště vyslal mladé vlčáky, kteří bojují o sestavu, což bylo pro nás těžší. Rozdíl byl markantní. Z vysoké prohry nedělám tragédii, žádné hromy blesky v kabině nebudou. Je to pro kluky především cenná zkušenost,“ doplnil Kolenič.

Starší dostali volno

Hanáci měli v rámci přípravy na start jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY původě hrát proti slovenské Senici. Do utkání proti náhradnímu soupeři nenastoupili matadoři Polák s Kroupou, šanci naopak dostal dorostenec Kovář. Vypomohl i obránce Rus a brankářský matador Aleksijević. Pod divokým výsledkem se nejvýrazněji podepsal Jan Šteigl, který se trefil hned šestkrát.

„Starší kluci dostali volno, vcelku nás trápí i marodka. Jinak kluci utkání odehráli s chutí, potěšující je že i přes jasný výsledek a jednoznačný průběh jsme hráli až do konce a nic nevypustili. Samozřejmě kvalitnější soupeř by nás potrápil mnohem více. Utkání, ale dobře zapadlo do celého tréninkového procesu končícího týdne a splnilo tak svůj účel,“ pochvaloval si na klubovém webu trenér Šustr.

Jeho tým před startem jara čekají ještě tři přípravné duely.

TJ Skaštice – 1. SK Prostějov 0:13 (0:6)

Branky: 20., 32., 42., 50., 52., a 88. Šteigl, 8. a 90. Píchal, 22 a 35. Lutonský, 70. Pernatskyi, 75. Slaměna, 80. Koudelka.

Sestava Prostějova: Peka – Zapletal, Bialek, Machynek, Stříž – Koudelka, Dittmer, Slaměna, Lutonský – Píchal, Šteigl. Střídali: Aleksijević, Krhulenko, Pernatskyi, Rus, Kovář.