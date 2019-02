Bez peněz do hospody nelez. Pro živanické fotbalisty by se dalo české rčení předělat na: Bez gólů do ČFL nelez… V sedmnácti zápasech totiž zaznamenali jenom sedmnáct branek. Tato tristní koncovka je usadila až na patnácté místo.

Trenér Živanic Roman Oliva | Foto: Facebook TJ Sokol Živanice

Dobrý start. Tato poučka se hodí pro všechny sporty. Živanice ale v úvodu třetí nejvyšší soutěže tápaly.

„Ze začátku jsme měli problémy. Chvíli nám trvalo, než jsme se na ČFL aklimatizovali. Hráči nebyli z divize zvyklí na takovou agresivitu, důraz i tempo. Živanice jsou odjakživa fotbalový tým. Po šestém kole jsme se soutěži přizpůsobili. Mrzí mě však závěr podzimu. Především poslední domácí utkání s Litoměřickem,“ vysvětluje trenér Roman Oliva.

Traduje se, že ve vyšší soutěži je vždy méně času na všechny činnosti, tedy i na zakončení. Jenže Živanicím nedělalo potíže šance si vytvářet.

„Máme v týmu vesměs technické fotbalisty, kteří byli zvyklí dohrávat všechno až do brány. Chybí nám větší drzost v koncovce a v klíčových momentech zodpovědnost brát to víc na sebe. Málo také střílíme. Hodně nám ublížil fakt, že jsme nedali tři penalty ze čtyř v řádné hrací době. Vytvářeli jsme si mraky šancí, které jsme neproměnili. To nás stálo hodně bodů,“ lituje živanický lodivod.

Alfou i omegou ČFL jsou domácí zápasy. Sokol získal jen třináct bodů.

„V prvním domácím utkání jsme podlehli Domažlicím 1:4. V zápase, kdy jsme si vytvořili devět vyložených příležitostí. S Benešovem to bylo podobné. Navíc jsme zahodili penaltu,“ říká.

Venku nevyhráli ani jednou v řádné době.

„Venku je to velmi těžké (odmlčí se). Protože fotbalové zákulisí je takové, jaké je. Nicméně v Radotíně jsme sahali po třech bodech, ale nedali penaltu. No a co se dělo od stavu 2:0 pro nás ve Štěchovicích,“ to je bez komentáře.

Museli jsme se ozvat!

A tak živanické vedení reagovalo na situaci dopisem, ve kterém si stěžovalo na tendenčně řízené zápasy.

„Tento krok jsme zvažovali delší dobu. Začalo to ve Velvarech a pak se přidávaly další zápasy. Respektovali jsme to, ovšem ve Štěchovicích pohár přetekl. Po likvidačním faulu na Tomáše Kakrdu jsme už nemohli mlčet. Trochu mě mrzí, že jsme vzápětí hráli s Pískem a ani toto utkání se rozhodčím nepovedlo. No a všechno se stáhlo jen k tomuto zápasu,“ podotýká trenér.

Takovéto výpady vůči rozhodcovské obci se neodpouštějí. Spekuluje se, že Živanice mají cestu zpět do divize vyšlapanou…

„Pro nás ale bylo silnější s tím vyjít na veřejnost. Horší už to být nemůže. Ještě musím zmínit disciplinovanost našich hráčů. Děkuji jim, že vše ustáli a nenechali se vyprovokovat k odvětě. Budeme bojovat ze všech sil! Přes zimu doplníme kádr. Zaměříme se na bojovnější typy. Na mladé a rychlé hráče.





TABULKA – CELKEM

1. Zápy 17 13 2 0 2 36:17 43

2. Domažlice 17 8 4 1 4 34:22 33

3. Vyšehrad 17 9 2 1 5 27:21 32

4. Vltavín 17 10 0 1 6 41:26 31

5. Dobrovice 17 10 0 1 6 33:26 31

6. Radotín 17 8 3 1 5 25:18 31

7. Ústí nad Orlicí 17 8 2 1 6 19:21 29

8. Převýšov 17 8 0 2 7 21:24 26

9. Velvary 17 6 1 5 5 28:24 25

10. Benešov 17 6 2 3 6 26:28 25

11. Králův Dvůr 17 5 1 5 6 17:15 22

12. Litoměřicko 17 7 0 1 9 24:30 22

13. Písek 17 6 0 3 8 27:28 21

14. Štěchovice 17 5 2 2 8 24:26 21

15. Živanice 17 3 4 1 9 17:24 18

16. Karlovy Vary 17 2 4 3 8 19:29 17

17. Brozany 17 2 4 3 8 21:34 17

18. Jirny 17 3 3 0 11 12:38 15



TABULKA – DOMA

1. Domažlice 9 7 1 1 0 23:6 24

2. Zápy 9 8 0 0 1 22:10 24

3. Dobrovice 9 8 0 0 1 21:10 24

4. Vltavín 9 7 0 0 2 27:10 21

5. Velvary 9 5 1 3 0 21:10 20

6. Vyšehrad 8 5 2 0 1 16:7 19

7. Ústí nad Orlicí 8 6 0 1 1 11:3 19

8. Štěchovice 8 4 2 0 2 17:11 16

9. Králův Dvůr 9 4 0 3 2 12:5 15

10. Litoměřicko 8 5 0 0 3 14:9 15

11. Radotín 9 4 1 1 3 12:8 15

12. Písek 8 4 0 2 2 17:12 14

13. Benešov 9 4 1 0 4 15:15 14

14. Převýšov 8 4 0 1 3 12:11 13

15. Živanice 8 3 2 0 3 10:9 13

16. Karlovy Vary 9 2 2 3 2 12:12 13

17. Jirny 8 2 3 0 3 9:13 12

18. Brozany 8 2 1 3 2 10:9 11



TABULKA – VENKU

1. Zápy 8 5 2 0 1 14:7 19

2. Radotín 8 4 2 0 2 13:10 16

3. Vyšehrad 9 4 0 1 4 11:14 13

4. Převýšov 9 4 0 1 4 9:13 13

5. Benešov 8 2 1 3 2 11:13 11

6. Vltavín 8 3 0 1 4 14:16 10

7. Ústí nad Orlicí 9 2 2 0 5 8:18 10

8. Domažlice 8 1 3 0 4 11:16 9

9. Dobrovice 8 2 0 1 5 12:16 7

10. Králův Dvůr 8 1 1 2 4 5:10 7

11. Písek 9 2 0 1 6 10:16 7

12. Litoměřicko 9 2 0 1 6 10:21 7

13. Brozany 9 0 3 0 6 11:25 6

14. Velvary 8 1 0 2 5 7:14 5

15. Živanice 9 0 2 1 6 7:15 5

16. Štěchovice 9 1 0 2 6 7:15 5

17. Karlovy Vary 8 0 2 0 6 7:17 4

18. Jirny 9 1 0 0 8 3:25 3