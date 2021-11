Jeho tým hraje Hornorakouskou ligu a v současné době je třetí v tabulce. „V Čechách by to byla soutěž někde mezi divizí a třetí ligou,“ říká dvaadvacetiletý ofenzivní hráč.

V této sezoně se mu velice daří, několikrát se díky svým výkonům dostal do sestavy kola a v tom třináctém na konci října byl vyhlášen nejlepším hráčem víkendu. „To jsme vyhráli v Pergu 4:0 a já dal jeden gól a na další dva přihrával. Docela to vyšlo,“ uvedl k vítěznému utkání.

Do ankety nominují sportovní novináři jedenáct hráčů a poté mají fanoušci čtyřiadvacet hodin na hlasování, ze kterého vyjde konečné pořadí.

Martin nasbíral od fanoušků skoro třicet procent hlasů, což je dost suverénní vítězství. Jaké pocity se pak hráči honí hlavou? „Je to moc fajn, potěší to. Abych pravdu řekl, docela mě to překvapilo, protože se moc často nestává, aby vyhrál cizinec. Asi se mi v této sezoně opravdu daří, v nominaci novinářů jsem byl již víckrát,“ doplňuje Martin.

Pomalejší rozjezd sezóny

A jak se jeho týmu daří v soutěži celkově? „V minulé sezoně to bylo výborné a my vedli tabulku. Kvůli covidu se však soutěž nedohrála a my nemohli postoupit výš,“ vrátil se k minulému soutěžnímu ročníku rodák ze Šumavy a doplnil: „Rozjezd aktuální sezony byl z naší strany trochu pomalejší, ale postupně jsme opět najeli do těch loňských kolejí a v osmi zápasech jsme nasbírali plný počet čtyřiadvaceti bodů. Pomalu začínáme tlačit na čelo tabulky.“

Ještě v dresu Dynama hrával Martin Lindák na hrotu útoku či pod ním. „V Rakousku hraji kraj zálohy, vpravo či vlevo. Takové falešné křídlo,“ říká Martin k současnému postu.

V dresu Unionu St. Martin není jediným cizincem. Jaké je tedy složení kádru? „Hrajeme tam tři Češi, zbytek jsou již Rakušané. Ale v jiných klubech hrají i fotbalisté z jiných států. Z Chorvatska, Turecka, Albánie a z dalších zemí. Bývá to hodně namíchané. Přeci jenom je to již poměrně vysoká soutěž, takže se kluby poohlížejí po hráčích ze zahraničí,“ doplnil Martin Lindák.