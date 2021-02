Brescia loni sestoupila ze Serie A a nový kouč Davide Dionigi nedával Zmrhalovi tolik příležitostí, kolik by si 27letý rodák ze Žatce přál.

„Konečné rozhodnutí padlo v poslední lednové neděli a v pondělí už jsem trénoval v Boleslavi. Především chci pravidelně hrát. Udělám maximum pro zlepšení jejího postavení v ligové tabulce. Viděl jsem její poslední dva ligové zápasy a bylo zřejmé, že se herně zvedá," řekl po absolvování prvního tréninku s novými spoluhráči Jaromír Zmrhal, který v jarní sezoně touží zaujmout trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého při sestavování nominace na letošní mistrovství Evropy. „Chci se o tu šanci poprat."

Zmrhal šel do Itálie ze Slavie, která za něj v roce 2019 inkasovala sto milionů korun.

Vhodný typ

Karel Jarolím se na novou posilu těší. „Věřím, že má na to, aby se do reprezentace prosadil, bude samozřejmě záležet na něm i na nás, abychom předváděli slušný fotbal. Jsem přesvědčený, že je to vhodný typ do našeho mužstva a že budeme schopní si pomoct navzájem, my jemu a on nám, a že naše spolupráce bude užitečná. Je to rychlostní typ, pracovitý kluk s dobrým charakterem. Jsem proto přesvědčený, že jak v kabině, tak na hřišti se stane platným hráčem," dodal kouč.

Podobně smýšlí i Karol Kisel z K2K Sports Entertainment Group, jenž Zmrhalovy zájmy zastupuje.

„Jsme rádi, že se nám společným úsilím povedlo domluvit toto hostování. Věříme, že pomůže boleslavskému klubu svojí kvalitou a zkušenostmi dostat se v ligové tabulce na vyšší příčky a pod trenérským vedením panem Jarolímem se dostane do českého národního týmu na Euro, což je pro Jaromíra Zmrhala velká výzva v kariéře."

Sedm zápasů, jedna asistence

Zmrhal v této sezoně zasáhl do sedmi zápasů, v nichž si připsal jednu asistenci. Brescia je v tabulce až desátá, v jejím kádru zůstává obránce Aleš Matějů.