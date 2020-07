Mladá Boleslav odcestovala do Nymburka v pondělí ráno. Pod kondičním koučem Pavlem Čvančarou je cíl jasný – v rámci třífázových tréninků nabrat co nejlepší fyzickou kondici. V pátek 31. července se Středočeši vrací domů, o den později už si střihnou dvojzápas s Třincem.

„Proti Třinci chci vidět všechny hráče v herní akci, pokud to jejich zdravotní stav dovolí. A potom budou následovat tři týdny herní a taktické přípravy na ligu," prozradil nejbližší plány pro klubový web Mladé Boleslavi trenér Weber.

Ten nyní pracuje s šestadvacítkou fotbalistů. Nechybí ani nejčerstvější posily – Václav Drchal, Jiří Kulhánek, Šimon Gabriel, Davis Ikaunieks a navrátilec Ondřej Zahustel.

„Mám obrovskou radost, že se Ondra Zahustel vrátil domů. Byli jsme v kontaktu asi čtrnáct dní, jsem rád, že to dopadlo. Potřebujeme zkušené a kvalitní hráče do křídelních prostor, tam jsme se na jaře malinko trápili. Ondra to splňuje, věřím, že bude výrazná osobnost," řekl kouč Jozef Weber.

U týmu naopak chybí Daniel Pudil. Exreprezentant a bývalý hráč belgického Genku či anglického Watfordu s klubem podle posledních informací jedná o možném prodloužení spolupráce. Podrobnější informace zatím FK tají.

Do plné zátěže se nezapojilo ani dlouhodobě zraněné duo Marek Matějovský – David Pech. „K dnešnímu dni není ani jeden z nich připravený do plné zátěže, nevěřím, že stihnou začátek nové sezony. Ale doufám, že v průběhu podzimu do hry naskočí," prohlásil kormidelník Mladé Boleslavi.

Dle Webera není na pořadu dne ani diskutovaný odchod klenotu Lukáše Budínského. „Nemám informace, že bychom ho neměli udržet. Zájem o něj by mohl být, ale my o tom nemluvíme. Máme nějaké ambice. Samozřejmě když přijde špičková nabídka, těžko bychom se jí bránili. Nevěřím však, že tohle je na pořadu dne," dodal kouč.

Kádr Mladé Boleslavi na soustředění v Nymburce: Jan Šeda, Jan Stejskal, Kryštof Lichtenbergr, Lukáš Budínský, David Douděra, Václav Drchal, Jakub Fulnek, Šimon Gabriel, Michael Hönig, Davis Ikaunieks, Dominik Janošek, Jakub Klíma, Jiří Klíma, Ladislav Krobot, Antonín Křapka, Jiří Kulhánek, Dominik Mašek, Lukáš Mašek, Ondřej Mazuch, Vojtěch Stránský, Alexei Tataev, Tomáš Wágner, Ondřej Zahustel, Michal Hubínek, Marco Túlio a David Šimek.