Trenér Jozef Weber přiznal, že skladba podzimního kádru přirozeně nabádala k ofenzivnějšímu pojetí hry. A i když ne vždy vedla k vítězství, tak ale i prohrané zápasy byly pro opravdové fotbalové příznivce zajímavé a zábavné. Po odchodech Komlichenka s Mešanovičem a zranění Matějovského přeci jenom musel volit na jaře defenzivnější taktiku, než na podzim. Navíc dával více příležitostí mladým talentům.

Jak jste byl spokojený s celým soutěžním ročníkem?

Nemá se to dělat, ale v tomto případě to udělám a rozdělím hodnocení na dvě části. Vynikající podzim, kdy jsme bavili lidi vynikajícím fotbalem. Dosud mně spousta utkání zůstala v paměti. V zimě prošel hráčskou kabinou průvan, ale žádné výmluvy v tom nehledám, protože jsem věřil, že nadále budeme schopní předvádět lepší výkony, což se však nepovedlo. Po koronavirové pauze jsme se těžko hledali proti náročným soupeřům, doma proti Slavii a hlavně v Plzni, kde jsme utrpěli těžký direkt, a musím přiznat, že v nás zanechal těžší stopu, než jsem čekal. Proto jsem vsadil na mladší hráče, ne že bych považoval sezónu za ztracenou, ale chtěl jsem ji změnou zachránit. Byl jsem rád, že se mužstvo nadechlo alespoň v play off a povedenými výkony dokázalo utrpěné šrámy na duši trochu zahladit. Ale už se nám nepovedlo úplně poslední utkání v Liberci. Musíme se na letošní podzim daleko lépe připravit, než na právě skončené jaro.

Mají mladíci v současném kádru naději prosadit se trvaleji do prvoligové sestavy?

Největším impulzem letošního jara byly právě možnosti dát mladým šanci. Bohužel chyběl David Pech, který vypadal celou zimní přípravu výborně a vypadl vinou nesmyslného zranění, které jsem dodnes nepřekousl, neboť ani po půlroce marodění nehraje. Z dalších mladíků, kteří dostali příležitosti, se Stránský a Krobot jistě budou rvát i v příští sezoně. Věřím, že náš kádr bude natolik silný, že to budou mít na podzim těžší než na jaře, kdy dostali prostor částečně vinou menší konkurence v mužstvu, ale částečně i zásluhou jejich kvality. Když na sobě budou pracovat, šancí dostanou postupně určitě více.

Čím si vysvětlujete zlepšení jarní formy v nadstavbě výhrami nad Budějovicemi a Bohemians?

Už v Karviné, což byl poslední zápas základní části, jsme se trefili do základní sestavy a v ní odehráli celou nadstavbu, což hráčům pomohlo k získání nezbytných automatismů a součinnost týmu se zlepšovala zápas od zápasů. Doufal jsem, že to potvrdíme i v Liberci, bohužel nás zasáhla absence vykartovaného Zeleného, ale nad tím nechci brečet, soupeř také neměl všechny hráče k dispozici. Tak to ve fotbale prostě bývá na konci sezóny. Jsem přesvědčený, že základ úspěšných zápasů v nadstavbě byl, že jsme s kolegy dokázali stabilizovat sestavu.

Už jste s klubovým vedením řešili možné hráčské odchody a příchody?

Řešíme je už čtrnáct dnů, protože nemůžeme být s uplynulou jarní sezónou spokojení. Všichni se musíme lépe připravit, mužstvo musí být silnější, početnější a kvalitnější, aby bylo konkurenceschopnější.

Bude vám v letní přípravě scházet, že nevyjedete s týmem na zahraniční soustředění a nebudete hrát v přípravě se zahraničními soupeři

Žádný problém v tom nevidím. Zahraniční soustředění je složité a z mého pohledu zbytečné, když máme doma dobré podmínky. Příprava bude krátká, potrvá jen čtyři týdny, a v tak krátké době někam cestovat mně přijde zbytečné.