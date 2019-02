Mladá Boleslav – Ligové zápasy by stále spočítal na prstech jedné ruky, přesto se chystá obléknout dres už třetího předního českého klubu. Talentovaný záložník Pavel Bucha stráví jaro v Mladé Boleslavi, kam přichází hostovat z nabitého kádru mistrovské Plzně.

Fotbalista Pavel Bucha posilou Mladé Boleslavi, z Plzně přichází na hostování. | Foto: Jiří Koros

Loni na jaře se jako čerstvě dvacetiletý poprvé objevil na ligové scéně. Po boku těch největších hvězd pražské Slavie Pavel Bucha nasbíral svých prvních pět startů v nejvyšší soutěži.

S klubem z Edenu se ale rodák z Nelahozevsi později nedohodl na podmínkách dalšího setrvání, a než po něm sáhla Plzeň, byl přeřazen do juniorky.

Na západě Čech byl sice na podzim součástí kádru, který zápolil i v Lize mistrů, svou prvoligovou bilanci ale nerozšířil ani o jedinou minutu.

Společně se svým manažerem Viktorem Kolářem věří, že se tak stane ve středočeském klubu, ve kterém se před jarem netají snahou sázet právě na mladé hráče.

„V zimní přípravě poctivě pracoval, klub (Viktoria Plzeň) stál o jeho setrvání také pro jarní část současného ročníku. Je však jasné, že v nabitém kádru by nedostal tolik herních příležitostí,“ uvedl Kolář a kvituje dohodu obou klubů. „Sportovní vedení Boleslavi mělo o tuto variantu dlouhodobý zájem a Pavel dostane šanci dále rozvinout svůj potenciál,“ dodal.

Bucha jako pětiletý poprvé přičichl k fotbalu v Kralupech na Čechii, po dvou letech zamířil do Neratovic, další necelé dvě sezony stačily, aby se z mělnického regionu stěhoval do Slavie. V Edenu navštěvoval od páté třídy i základní školu. Mezi tamními talenty se neztratil. Naopak. Často navlékal i kapitánskou pásku. Jako jeden z mála odchovanců pak nahlédl do prvoligového mužstva.

Teď zkusí mezi elitu prorazit v Boleslavi, i když o nadcházejícím víkendu to ještě zcela jistě nebude. Do vzájemného utkání s Plzní v rámci úvodního jarního kola FORTUNA:LIGY z logických důvodů nezasáhne.