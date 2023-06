/VIDEO, FOTOGALERIE/ Neratovický stadion plný malých fotbalistů, na atletické dráze několik trénujících sportovců a hřiště obklopené dresy pražské Sparty. Trénink fotbalových talentů Neratovic v pondělí navštívil reprezentant a čerstvý mistr ligy Tomáš Čvančara, který mládeží místního klubu sám prošel. „Rád se sem vracím. Vybavilo se mi, jak jsme jezdili po turnajích, jak pěkné to bylo. Taťka jezdil všude se mnou, na to vzpomínám rád,“ vyprávěl dvaadvacetiletý útočník, který se dětem věnoval přes dvě hodiny.

Fotbalista Sparty Tomáš Čvančara si zatrénoval se svými následovníky v FK Neratovice-Byškovice, kterým v mládeži prošel. Nechybělo focení, ani autogramiáda. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Bylo to super, byl skvělý. Fandím Spartě, takže nám titul udělal radost. Doma jsme slavili hodně. Je to splněný sen potkat takového hráče,“ rozplýval se po tréninku malý Alex.

„Užil jsem si to hodně, Tomáš byl opravdu dobrý a byla s ním legrace,“ doplnil jeho spoluhráč Matěj.

Ze setkání s hvězdou Sparty ale měli radost a zážitek všichni malí fotbalisté. Čvančara se ochotně vyfotil s hráči i s fanoušky, rozdal podpisy a s dětmi absolvoval trénink jak přímo v Neratovicích, tak v nedalekých Byškovicích, kde má klub druhé tréninkové centrum.

Zdroj: Filip Ardon

„Ukázalo mi to, že ty děti umí hrát fotbal a baví je to. Je jich tu vážně hodně. Je vidět, že vůbec není pravda, jak se říká, že je to generace, která jen sedí za počítači. Sešlo se jich tu dost na to, že je pondělí šest hodin odpoledne. Jsem za to rád,“ vyprávěl po prvním tréninku Čvančara.

Ten se s dětmi předháněl v kličkách, přetlačoval se s nimi o balon a nakonec si s nimi i zahrál krátký zápas na šířku hřiště. Viděl mezi malými hráči snad nějaký budoucí talent, který by to mohl dotáhnout do reprezentace?

„Na to se zeptejte trenéra. Já jsem rád, že jsem se tady proběhl, s kluky si zakopal a všichni byli šikovní,“ odpověděl čerstvý vítěz FORTUNA:LIGY.

Její závěr musel vynechat kvůli zranění, to ho ale v rámci tréninku s dětmi nijak nelimitovalo. „Jsem v určité fázi rekonvalescence. Tady jsem se jen dvakrát proběhl a nic to neudělalo. Za to jsem rád. Do nové sezony to bude určitě v pohodě, ale pořád na to musím dávat pozor,“ prozradil Čvančara a rozpovídal se i o mistrovských oslavách.

„Oslavy byly velkolepé. Zažil jsem to poprvé a bylo to něco neskutečného. Moje tělo by to ale asi znova v rychlém časovém sledu nezvládlo. Teď je potřeba se připravit na nový ročník a třeba za rok si to zopáknout,“ usmíval se.

Kvůli zdravotním komplikacím však Čvančara přijde jak o sraz dospělé reprezentace, tak o evropský šampionát do jednadvaceti let. Svým spoluhráčům tedy bude držet palce alespoň na dálku.

„Budu sledovat hlavně A tým, moc jim přeju, ať se jim to vydaří. Budu se na ně koukat a přeju jim hodně štěstí aspoň na dálku,“ prozradil Čvančara před odjezdem do Byškovic.

Zdroj: Filip Ardon

Přestože tam se měl zapojit do tréninku už v 18:15, ve stejný čas ještě ochotně rozdával podpisy v Neratovicích. Děti si nechaly mistra ligy podepsat na kopačky, míče, batohy nebo lahve na pití. Během toho padaly nejrůznější dotazy. „Čvančaro, ty ses ostříhal?“ vypálil jeden z malých fotbalistů. „Podepíšeš se mi na ruku?“ odstartoval další už několikátou sérii autogramiády. Všichni nakonec odcházeli spokojení, s podpisem a se zážitkem.

„Pro kluky je to obrovská motivace. Velké poděkování si zaslouží náš trenér mládeže, který sem Tomáše přivedl. Velké poděkování i Tomovi, že sem přijel a navštívil obě naše mládežnická centra. Jsme rádi, že se zapojil do tréninku s kategorií U9. Otevřeli jsme trénink veřejnosti, takže všem dětem, aby viděly skvělého hráče, který to dotáhl do profi fotbalu,“ pochvaloval si manažer neratovické mládeže Lukáš Fibiger.