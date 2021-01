Když před dvěma lety přicházel k Litavce (nejprve na hostování) z pražské Slavie, měl se stát lídrem – hlavním pilířem obranných řad. Oliviera Kingueho k tomu předurčovaly nejen jeho fyzické předpoklady, ale i kvalitní rozehrávka, což byla podstatná nadstavba, na kterou slyšeli už bývalí trenéři Josef Csaplár, Roman Nádvorník a v současnosti také Pavel Horváth. Jenže kamerunský stoper zatím tuto roli příliš neplní.

Otázka zní proč?

Jedním z důvodů jsou jeho častá zranění. I kvůli nim odehrál za dobu svého působení v příbramském dresu pouhých 27 ligových zápasů (plus jeden v sezoně 2018/2019 za juniorku).

Další příčinu nutno hledat v hlavě samotného fotbalisty – vyústěním je značná dávka nedisciplinovanosti, která ho trápí především v poslední době. Důkazem jsou tři červené karty v rozmezí zhruba sedmi měsíců – v probíhajícím ročníku, ve kterém zasáhl do šesti zápasů, byl pak vyloučen hned dvakrát.

Připomeňme si Kingueho zkraty i to, jak je poté komentoval trenér Pavel Horváth.

Poprvé dal o sobě nechvalně vědět ještě v rámci minulého ročníku. 14. června v Teplicích (prohra 0:4) musel opustit trávník třináct minut před koncem (za stavu 0:3 z pohledu Příbrami) poté, co udeřil loktem Žitného a uviděl druhou žlutou kartu. „Frustrace asi byla velká, ale to rozhodně neomlouvá, co udělal. Byl několikrát upozorňován na to, že musí dohrát bez karty,“ byl po zápase rozčarován Horváth.

Další temný okamžik se stal v domácím zápase s Baníkem Ostrava. Jednalo se o duel 7. kola probíhající sezony. Pro Kingueho končil už po necelých čtyřech minutách, kdy kamerunský stoper lacině přišel o míč v souboji s Fillem, kterého následně stáhl a uviděl žlutou kartu. Ta byla v pořadí druhá, protože chvilku předtím už jednu dostal za zbytečný faul na Tetoura ve středu hřiště.

„Stává se to, ale takhle zkušený hráč, na kterém chceme stavět defenzivu, by takovou chybu udělat neměl. Navíc ta první žlutá, to byl úplný nesmysl. Samozřejmě se jednalo o moment, který zápas rozhodl. Pak už naše situace byla velmi složitá,“ komentoval tehdy vyloučení Pavel Horváth, jehož tým prohrál opět 0:4.

Poslední vyloučení přišlo ve středeční dohrávce 14. kola v Českých Budějovicích, kdy ve 40. minutě utkání nejprve došlo k diskomunikaci s brankářem Kočím, načež Kamerunec zatáhl za záchrannou brzdu a zastavil unikajícího Brandnera, který by zřejmě směřoval vstříc prázdné brance. „Je to nezodpovědnost. Nejhorší na tom je, že to sráží celé mužstvo,“ konstatoval příbramský kouč.

Tím spíš, že se – jak vidno – nejedná o ojedinělou záležitost. „Souhlasím,“ odpověděl na konkrétní dotaz směřující právě na toto téma po zápase. „Z mojí pozice za lajnou se v tu chvíli asi těžko dá něco dělat. Chyby k fotbalu patří, ale někdy je potřeba podřídit svoje osobní ego týmu,“ hlesl Horváth, který Kingueho vyloučení označil společně se zbytečným penaltovým zákrokem Cmiljanovće za rozhodující – Příbram v utkání vedla, ale v oslabení nakonec podlehla soupeři 1:2.

Dá se předpokládat, že Kamerunec si po zápase v kabině vyslechl své. Neušetřili ho ale ani fanoušci, od kterých to pořádně schytal na sociálních sítích. Zároveň bude mít jeho nedisciplinovanost pravděpodobně dohru i u vedení klubu.

„Asi o tom nebudu rozhodovat jen já. Musíme si sednout nejen v rámci našeho realizačního týmu, ale i s vedením, protože se to opakuje,“ naznačil Horváth.

Jisté je, že Kingue bude Příbrami chybět v neděli Jablonci, kde mužstvo čeká druhý ze série tří těžkých venkovních utkání. Jeho výkop je ve 14 hodin.