Jenže o fotbal má zájem také její rival, konkurenční Tipsport, který se dosud orientoval hlavně na hokej. Po prvotním oťukávání padla i konkrétní suma. "Oslovili jsme kluby s konkrétní nabídkou. Do fotbalu bychom ročně poslali 150 milionů korun," vyhlásil Jan Čumpelík, marketingový šéf Tipsportu.

Obě společnosti se rázem začaly přetahovat. Poslední vyjádření Fortuny hovoří o tom, že ona investuje 200 milionů korun.

Bez peněz do hospody nelez. Fotbalovému světu začínají vládnout movití investoři

Mezi řádky lze číst, že by bylo správné spoléhat na partnera, který je ve fotbale už delší čas. "V posledních sezonách se ligový fotbal musel vyrovnávat s řadou problémů. Nově bude potřeba čelit výzvě inflační a energetické," uvedl šéf Fortuny David Vaněk.

Ve hře jsou právníci a výkonný výbor

"Kluby čeká náraz a potíže," uznal i šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Právě tenhle funkcionář, jenž zároveň dlouhá léta táhne Spartu jako místopředseda představenstva, by mohl dva kohouty rozsoudit. Ovšem nechce. Nebo kvůli formulacím ve smlouvě ani nemůže. "Celou problematiku řešíme na výkonném výboru a s právníky," prozradil na tiskové konferenci, kde bylo téma titulárního partnera pochopitelně terčem několika otázek.

Tipsport chce tendr, Svoboda jen vzkázal: "Stávající smlouva platí ještě dvě sezony."

A aby toho nebylo málo, do souboje se podle informací Deníku chystá třetí vzadu - nová sázková kancelář Betano, která má sice svoje sídlo v cizině, ale spoluvlastní ji miliardář Karel Komárek (majitel Sazky).

"Jsem nadšený z toho, že po několika málo letech, kdy jsme práva prodali za zlomek toho, co dnes, zažíváme takovou situaci. Určitě si sami pamatujete na krkolomné názvy," dodal Svoboda s narážkou období, kdy fotbalová liga nesla název internetového srovnávače pojištění.

Italové mají operátora, Španělé banku

Pokud by se plnění za název soutěže, loga a další aktivity přehouplo přes 200 milionů, byla by to malá senzace. Zvláště když situaci a sumu srovnáte s cizinou.

Málo peněz, málo rozhodčích. To je skrytá hrozba českého fotbalu i hokeje

Kupříkladu v Itálii telefonní operátor TIM ještě donedávna za titulární partnerství v Serii A platil patnáct milionů eur (v přepočtu zhruba 370 milionů korun). Španělsko je na tom s bankou Santander jen o něco lépe.

Jinou cestou se vydali v Anglii, kteří se po letech spolupráce s pivovarem Carling a poté s bankou Barclays rozhodli z názvu Premier League sponzora úplně vynechat.

Inspiraci našli v Německu, kde Bundesliga je už léta prostě Bundesliga. "Nedává smysl získat dalších dvacet milionů eur, když máme obrat ve výši dvou a půl miliard. Co by to s tím udělalo?" vysvětlil šéf soutěže Christian Seifert.

Obrovský rozdíl v televizních právech

Jiná situace panuje kolem televizních práv. Ve spoustě zemí (nejen na západ od Česka) kluby z jejich prodeje financují značnou část svých rozpočtů.

Chcete příklad? Jen West Ham za loňskou sezonu inkasoval 228 milionů liber. Šlo o součet domácích, tedy anglických a evropských, tedy pohárových přenosů, ale stejně tahle částka symbolizuje jiný svět - v přepočtu 6,6 miliard korun, to už si můžete dovolit koupit opravdové hvězdy…

A teď si představte, že v Česku byla nejvyšší soutěž zobchodována za 150 milionů korun na jeden rok.

Z fotbalu má být zážitek. Televize slibuje technické novinky a láká na Čecha

Je to méně, než kolik dostanou kluby v Chorvatsku (tam byl podepsán kontrakt za v přepočtu 220 milionů).

Možná i tady se však blýská na lepší časy. Dlouhodobého držitele práv, společnost Pragosport, která byla dlouho v rukách zkušeného bafuňáře Jaroslava Vacka, totiž koupil internetový výsledkový gigant Livesport.

A příště - už za rok - se dá očekávat trochu jiné vyjednávání. Slavia, Sparta a Plzeň se nespokojí s drobnými.