/ROZHOVOR/ Ani si nesáhl na balón a už ho musel dvakrát tahat ze sítě. Brankář Miloš Buchta zažil proti Baníku Ostrava opravdu složité utkání, výsledek 1:4 se kousal těžko. „Věřím, že proti Seville se ukážeme v trochu lepším světle, uděláme nějaké překvapení a půjdeme nahoru i v lize,“ doufá zkušený gólman.

Nebýt jeho načasovaných výběhů, mohlo to být i horší. Tahle generálka na čtvrteční svátek se Sevillou prostě nevyšla.

Třetí domácí zápas, třetí prohra. Jak těžko se to kouše?

Těžko se mi to hodnotí. Určitě nemůžeme být spokojení. Třetí zápas doma, třetí prohra. Liga nám začíná trošku utíkat. Kdybych měl po tomto zápase něco vyzdvihnout, tak je to hra Baníku. Přehráli nás úplně ve všem. Odražené balony, rychlé akce, po kterých padly krásné góly, uklízeli to skoro do prázdné.

Kde hledat příčinu hrůzostrašného úvodu?

Někdo se možná bude ptát, jestli jsme unavení, ale to vůbec. To s tím nemá nic společného. Let z Almaty nebyl tak hrozný, jak jsme si mysleli. Měli jsme tři dny na to, abychom se na ten zápas připravili. Chystali jsme se na to, ale ve 13. minutě je to 0:2. Potom se to už těžko dohání. Baník hrál dobře, vzadu organizovaně. Rozdíl v obou šestnáctkách byl tak markantní, že je z toho výsledek 4:1 pro Baník.

Lekce z krásného fotbalu

Vy sám jste navíc zabránil vyšší prohře včasnými výběhy z pozice jakéhosi falešného stopera.

Když jsme prohrávali, tak jsem už hrál vysoko. Samozřejmě je to risk, někteří hráči vidí, kde stojí gólman, a zkouší to z dálky přelobovat. Byl jsem ale na ty dlouhé balóny nachystaný, naštěstí mi to vždycky vyšlo a klukům jsem tím pomohl. Bohužel jsem nepomohl při gólech, za což jsem byl hodně naštvaný. V mých očích je to skoro debakt.

Dala se některá z branek chytit?

Analýzu si budu dělat asi až do rána. Chtěl bych být kritický, ale těžko se s tím dalo něco dělat. U prvního gólu si to soupeř dal krásně pod sebe z pěti šesti metrů, těžko s tím něco dělat. Druhý gól tečovaný, třetí k tyčce, čtvrtý zase před branku a do prázdné. Všechno krásné akce. Vždycky se dá něco chytit, ale po tomto zápase bych si asi nevzpomněl, který se dal.

Už před sezonou se mluvilo o těžkém losu v kombinaci s poháry, ale tohle jste asi nečekali, viďte?

Přesně tak. Těžký los to byl, ale máme zase o rok zkušenější mužstvo, které zůstalo po kubě. Hodně jsem věřil tomu, že těch bodů budeme mít podstatně víc. Někdy je fotbal možná trochu nespravedlivý, třeba na Slovácku jsme měli vyhrát, i bod by tam byl málo. Kdo to viděl, musí říct, že jsme měli vyhrát. Bohužel jsme nezvládli centrované balóny, teď jsme dostali lekci z krásného fotbalu.

To, co chceme hrát my, hrál v tomto utkání Baník. Ale neoháněl bych se jen negativními věcmi, nechci říct, že jsme se soustředili na Evropskou ligu, ale vzala nám hodně sil. Postoupili jsme, teď tu budou mít diváci Sevillu, chtěli jsme to a chceme to i my. Doufám, že se Sevillou se ukážeme v trochu lepším světle a uděláme nějaké překvapení.

Věřím, že se nakopnem

Má mužstvo dost psychické síly na to, aby se zvedlo ze špatného začátku v lize?

Od Baníku to byla facka, ale po ní je potřeba se hnedka zvednout, jít dál. Vzít si negativní věci z tohoto utkání, i když jich bude asi hodně, takže to bude u videa dlouhý rozbor, ale dívat se dopředu na další zápas, a to je Sevilla. Věřím, že když ho zvládneme, půjdeme nahoru i v lize. Myslím si ale, že se musíme nakopnout i v lize. Vyhrát nějaké dva zápasy, a pak už to pojede a budeme stoupat tabulkou. Mužstvo je o rok starší, zkušenější, věřím mu. Nechtěl bych zažít tu sinusoidu nahoře, dole, nahoře, dole.

Baník sice nastoupil bez Milana Baroše, nebyl ale bez něj o něco méně čitelný?

Vidíte, že to není jenom o jednom hráčovi, i když Milan tomu mužstvu hodně pomůže. Tentokrát byl jen na lavičce, ale i tak to ti kluci cítí, všichni jsou na něj navázaní. I bez něj ale hráli pěkný fotbal, takže nechci říkat, jestli by to s ním bylo lepší, nebo horší. Fotbal je jednoduchý a krásný, a Baník to dnes ukázal. Dal nám z něho lekci.

Máte po této porážce vůbec myšlenky na čtvrteční zápas se Sevillou?

V 80. minutě, když to bylo 0:4, mi blesklo hlavou, abychom hlavně nedostali pětku. Hned jsem přepnul na čtvrteční zápas se Sevillou a říkal jsem si, že jestli budeme hrát takhle, tak aby to nebylo dvojciferné číslo. To už ale dneska ve fotbale moc nejde. Já doufám, že se poučíme z chyb, které byly až naivní, a budeme lepší v důrazu v šestnáctce, který nás hodně trápí. Skoro z každého centru dostáváme gól. Na Sevillu se musíme dobře připravit, v neděli venku vyhráli 4:1, takže to asi nebudou žádní nazdárci. Musíme se s tím popasovat.